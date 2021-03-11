الاتحاد الأوروبي يهدف إلى مضاعفة تصنيع الرقاقات

دبي - يزن راشد - يريد الاتحاد الأوروبي مضاعفة إنتاجه من تصنيع الرقاقات إلى 20 في المئة من السوق العالمية بحلول عام 2030، والهدف هو جزء من خطة البوصلة الرقمية الجديدة، التي تريد تعزيز السيادة الرقمية من خلال تمويل مختلف مبادرات التكنولوجيا الفائقة.

كما يريد الاتحاد أيضًا أن تتمتع جميع الأسر بإمكانية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس والاتصال بالإنترنت بسرعة جيجابت بحلول عام 2030، وأن تكون جميع الخدمات العامة متاحة عبر الإنترنت في كل دولة عضو، وأن يكون للكتلة الأوروبية أول حاسوب كمومي.

ويأتي تمويل هذه المشاريع وغيرها من صندوق الاستجابة لفيروس كورونا التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ 672.5 مليار يورو (800 مليار دولار)، مع تخصيص 20 في المئة من هذه الأموال (160 مليار دولار) للاستثمار التكنولوجي.

ويعتبر طموح الاتحاد الأوروبي لإنتاج المزيد من الرقاقات جديرًا بالملاحظة بشكل خاص، حيث أصبح الحفاظ على إمدادات ثابتة من هذه الرقاقات مصدر قلق للدول في جميع أنحاء العالم بعد أن أثرت اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الإمدادات العالمية.

وكما هو الحال مع تدفق الموارد الرئيسية، مثل النفط، يعد الوصول إلى أحدث الشرائح أمرًا ضروريًا للعديد من الصناعات والمنتجات، من أجهزة الهواتف إلى السيارات.

ويتركز حاليًا الجزء الأكبر من الإنتاج في آسيا، ولا سيما في تايوان وكوريا الجنوبية.

ووقع الرئيس الأمريكي بايدن في شهر فبراير أمرًا تنفيذيًا للتحقيق في كيفية دعم الولايات المتحدة لصناعة الرقاقات.

وقال بايدن: يتعلق الأمر بالتأكد من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة كل تحد نواجهه في هذه الحقبة الجديدة من الأوبئة، لكن أيضًا في الأمن السيبراني الدفاعي، وتغير المناخ، وغير ذلك الكثير.

وتعكس مخاوف الاتحاد الأوروبي مخاوف أمريكا، حيث قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، (مارغريت فيستاجر) Margrethe Vestager، عند إطلاق خطط البوصلة الرقمية: نحن بحاجة إلى أن نصبح أقل اعتمادًا على الآخرين عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الرئيسية.

ويمثل إنتاج الاتحاد الأوروبي للرقاقات مهمة صعبة، حيث يعتبر تصنيع أشباه الموصلات عملاً مكلفًا للغاية، وكان النجاح الرئيسي للشركات الأوروبية هو إنشاء الآلات المستخدمة في هذه العملية بدلاً من الرقاقات نفسها.

وتمتلك شركة ASML الهولندية حصة أغلبية في السوق في إنتاج المعدات المعروفة باسم آلات الطباعة الحجرية الضوئية الضرورية لصناعة الرقاقات.

وكما أظهرت الصين، فإن صرف الأموال على الرقاقات لا يضمن النجاح. وشهدت أوروبا على مدى العقود القليلة الماضية تقلص عدد شركات أشباه الموصلات، وتتطلب جهودًا جبارة لانتزاع القيادة من الولايات المتحدة وآسيا، اللتين تستثمران أيضًا بكثافة.