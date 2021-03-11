Sonos تجلب تقنيتها الصوتية إلى سيارات أودي

دبي - يزن راشد - دخلت شركة Sonos في شراكة مع شركة أودي لتزويد Q4 E-Tron الخاصة بصانع السيارات بالصوت، وهي الشراكة الأولى من نوعها لشركة الصوت في كاليفورنيا والمعروفة بمكبرات الصوت المنزلية.

وأكد الخبر (باتريك سبنس) Patrick Spence، الرئيس التنفيذي لشركة Sonos، بعد أن نشرت أودي صوراً للمقصورة الداخلية لسيارة Q4 E-Tron تظهر شعار Sonos.

ونشرت أودي مجموعة من اللقطات التي تُظهر الجزء الداخلي من سيارتها الكهربائية التالية Q4 E-Tron.

وبينما أكدت شركة صناعة السيارات الألمانية على شاشة العرض الجديدة للواقع المعزز، لاحظ آخرون شعار Sonos، وذلك بالرغم من عدم ذكر التعاون في البيان الصحفي.

وقال سبنس خلال جلسة أسئلة وأجوبة: نريد أن نكون في جميع فئات الصوت المختلفة، وجزء كبير من ذلك في السيارات، وشراكتنا الأولى لجلب خبرتنا الصوتية إلى السيارات هي مع أودي، ونحب أن نبدأ مع أودي، فهم مبتكرون للغاية في هذا المجال ومستعدون للتجربة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Sonos والمدير التنفيذي السابق لشركة RIM إلى أنه سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول شراكة أودي قريبًا، على الأرجح في حدث إطلاق Q4 E-Tron في شهر أبريل.

ومع هذا الإعلان، تنضم Sonos إلى قائمة طويلة من شركات الصوت التي قفزت إلى السيارات، بما في ذلك Bose و Bowers & Wilkins و Bang & Olufsen.

ويُنظر إلى الشراكات على أنها وسيلة لشركات الصوت المنزلي لتنويع مصادر الإيرادات، ولشركات صناعة السيارات لاستخدام القوة التسويقية والصوتية للعلامات التجارية المعروفة بالصوت المتميز للتأثير في قرار الشراء.

لكن ما يجعل الشراكة مثيرة للاهتمام هو أنه على عكس شركات الصوت الأخرى، تمتلك Sonos خدمة بث الموسيقى المجانية Radio، جنبًا إلى جنب مع النسخة المدفوعة الخالية من الإعلانات Radio HD.

ويعطي هذا لمستخدمي Sonos القدرة على متابعة جلسات استماع Radio بسلاسة بين المنزل والسيارة.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إطلاق Sonos Roam، وهو مكبر الصوت المحمول بسعر 169 دولار.

ويشاع أيضًا أن Sonos تعمل على سماعات الرأس حيث تعمل الشركة على توسيع نطاق تركيزها من صوت المنزل بالكامل إلى توفير الصوت في أي مكان تريده.

وعلى صعيد منفصل، قالت Sonos هذا الأسبوع أيضًا: إن منتجاتها كانت موجودة في أكثر من 11 مليون منزل بحلول نهاية عام 2020، حيث قفز وقت الاستماع بنسبة 33 في المئة أثناء الوباء.

وتتوقع أن يكون لديها أكثر من 500000 مشترك في خدمة الراديو المدفوعة، وتستهدف 100 مليون مستخدم، لكنها لم تقدم جدولًا زمنيًا لأي منهما، كما تتوقع أن تتضاعف إيراداتها السنوية إلى 2.25 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2024.