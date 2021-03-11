تكنولوجيا: سماعة imoo Ear-care أول سماعة داخل الأذن مصممة للأطفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة imoo التابعة لـ BBK Electronics على صنع أجهزة ذكية قابلة للارتداء تستهدف الأطفال منذ عام 2012، والآن تقدم الشركة أحدث إضافة إلى مجموعة منتجاتها مع سماعة لاسلكية داخل الأذن والتي تبث الصوت إلى المنطقة المجاورة لفتحة الأذن بحيث يظل الطفل على دراية بما يحيط به.

وتتميز سماعة imoo Ear-care بمكبري صوت مقاس 16.2 مم مع مستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي تقوم بإيقاف الموسيقى تلقائيًا عند خلع سماعة الرأس. ويصل مستوى الصوت إلى أقصى حد عند 85 ديسيبل لتوفير تجربة استماع آمنة.

كما قد تم تصنيع الهيكل من بلاستيك خفيف الوزن مضاد للحساسية، وعلاوةً على ذلك تأتي السماعة بمعيار IP54 لمقاومة الماء والغبار.

تدعم السماعة الاتصال عبر Bluetooth 5.0 لمسافة 10 أمتار، وتعمل البطارية على تشغيل السماعة حتى 8 ساعات من الشحنة الواحدة، في حين تستغرق ساعة لإعادة شحنها بالكامل.

تتوفر سماعة الأذن imoo Ear-Care باللون الأخضر مقابل 59 دولار/ 49 يورو/49 جنيه إسترليني على موقع الشركة على الويب.

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