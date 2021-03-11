تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo Find X3 برقاقة معالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo النقاب اليوم عن هاتف Find X3، الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، على أن يبدأ شحن الهاتف في 19 من مارس.

يتميز هاتف Find X3 بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.7 إنش ودقة عرض 1440 في 3216 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث من 5Hz إلى 120Hz.

أيضاً يتميز هاتف Find X3 برقاقة معالج Snapdragon 870 بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وتتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية في الهاتف أيضاً اثنان من مستشعرات Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل على أن يتميز أحدهما بزوايا عرض واسعة، ويأتي الأخر بزوايا عرض فائقة الإتساع، أيضاً تتضمن الإعدادات مستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل لدعم تكبير hybrid حتى 5 مرات وتكبير بصري حتى مرتين، بينما يأتي مستشعر macro الأخير بدقة 3 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Find X3 بطارية بقدرة 4500 mAh، أيضاً يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30W، والشحن السلكي بقدرة 65W، وينطلق الهاتف بعدد ثلاثة من الألوان هم الأسود، والأزرق، والأبيض، كما يبدأ شحن الهاتف في 19 من مارس.

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