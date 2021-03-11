تكنولوجيا: هاتف Galaxy M42 من سامسونج يصبح أول هاتف 5G ضمن المجموعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر نوفمبر ماضي، صادفنا العديد من قوائم الترخيص لهاتف Galaxy M42 القادم من سامسونج، والتي أكدت وجود بطارية 6000 مللي أمبير بالجهاز. والآن، تم رصد نفس الجهاز تحت الاسم الرمزي SM-M426B/DS ضمن قائمة Wi-Fi Alliance.

وعلى ما يبدو، فإن هذا الهاتف سوف يكون أول هاتف داعم لشبكة الجيل الخامس ضمن مجموعة Galaxy M من سامسونج.

لا تقدم القائمة نفسها أي تفاصيل إضافية لمواصفات M42 بصرف النظر عن وجود اتصال Wi-Fi مزدوج، ولكن تم التأكيد على أن الهاتف سيعمل بنظام تشغيل Android 11.

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