تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف Find X3 Pro باثنان من المستشعرات بدقة 50 مجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن هاتف Find X3 Pro الذي ينطلق باثنان من المستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Find X3 Pro بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD بلس، مع معدل تحديث يتراوح بين 5Hz و120Hz، ومعدل لمس 240Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هاتف Find X3 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888 المميزة بشريحة مودم Snapdragon X60 للإتصال بشبكات 5G، ويدعم الإتصال بشبكات SA و NSA وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في LPPDR5، وسعة تخزين 256 جيج بايت في سعة UFS 3.1.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية تتضمن اثنان من مستشعرات Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل، على أن يتميز أحدهما بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.8، ويتميز الأخر بفتحة عدسات f/2.2، كما تدعم الكاميرة الرئيسية OIS و EIS، مع تركيز تلقائي PDAF على البيكسل في إتجاهات مختلفة ليدعم آداء سريع في عملية التركيز التلقائي في ظروف الإضاءة المختلفة.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لدعم تكبير hybrid حتى 5 مرات، ويتميز ببعد بؤري 52مم، كما يدعم التكبير البصري حتى مرتين، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر micro بدقة 3 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

ويعد هاتف Find X3 Pro أول إصدار في هذه السلسلة يأتي بميزة الشحن اللاسلكي التي تعرف بAirVOOC وتتميز بقدرة 30W عبر قاعدة شحن مخصصة، كما يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65W.

كما يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.2، وWi-Fi 6E، وUSB 3.1، وينطلق بواجهة ColorOS 11.2 التي تركز على نظام تشغيل Android 11، ويدعم معايير Dolby Atmos، ويأتي بمكبرات صوتية ستريو، على أن يتوفر باللون الأزرق والأسود ويبدأ الشحن في 30 من مارس.

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