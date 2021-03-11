شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسهم أكبر شركة العاب فى العالم 54.4% فى أول تداول لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت أسهم شركة الألعاب الأمريكية Roblox Corp على ارتفاع 54.4% في أول تداول لها في بورصة نيويورك، مقدرةً الشركة بـ 45.2 مليار دولار، وموقع Roblox في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا هو من بين أشهر مواقع الألعاب للأطفال في العالم ويقدم مجموعة من الألعاب عبر أجهزة المحمول ووحدات التحكم في الألعاب وفقا لما نقلته رويترز.

وافتتح سهم الشركة عند 64.5 دولارًا وانتهى التداول عند 69.47 دولارًا ، مرتفعًا من السعر المرجعي البالغ 45 دولارًا للسهم، وبناءً على المكان الذي تم تداول أسهمها فيه في أسواق خاصة أقل سيولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Roblox David Baszucki في مقابلة قبل أن يبدأ تداول الأسهم: "هذه علامة فارقة في رحلة بدأت منذ أكثر من 15 عامًا".

وقال باسزوكي: "يمكن أن يؤدي طرحنا للعامة إلى زيادة الوعي بشركتنا، ويمكننا أن نظهر بياناتنا المالية بأمان، ويمكننا إظهار قيمة ما نقوم به".

وعند سعر الإغلاق، سيكون لدى Roblox تقييم مخفف بالكامل، والذي يتضمن خيارات الأسهم غير المكتسبة والأسهم المقيدة، بقيمة 45.2 مليار دولار وقيمة سوقية تبلغ 38.2 مليار دولار.

وقالت Roblox في يناير إنها جمعت حوالي 520 مليون دولار في جولة جديدة لجمع التبرعات الخاصة من السلسلة H في صفقة بتقييم مخفف بالكامل قدره 29.5 مليار دولار، أي أكثر من سبعة أضعاف التقييم البالغ 4 مليارات دولار في الجولة G قبل 11 شهرًا.

ويتم طرح Roblox للجمهور من خلال قائمة مباشرة بدلاً من طرح عام أولي تقليدي، هذا يعني أن الشركة لا تبيع أي أسهم قبل ظهورها في السوق، كما هو الحال مع الاكتتابات الأولية.

واستفادت شركة Roblox من ارتفاع الطلب الأمريكي على ألعاب الفيديو العام الماضي، حيث سعى المستهلكون، وسط عمليات إغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد إلى الترفيه المنزلى.

قال باسزوكي إن الشركة تتوسع في بلدان أخرى وتحقق أيضًا تقدمًا مع المستخدمين الأكبر سنًا، وتجاوز المرحلة التي سيكون فيها المزيد من الأشخاص فوق سن 13 عامًا على المنصة أكثر من أقل من 13 عامًا.

كان كل من Goldman Sachs & Co و Morgan Stanley و BofA Securities هم المستشارون الماليون في قائمة Roblox.