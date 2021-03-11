شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" تطلق أدوات جديدة للتحكم بالتعليقات والحفاظ على بيئة داعمة وإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تساهم الخاصيتان الجديدتان فى دعم جهود تيك توك المتواصلة للتصدى للتنمر والتحرش الالكترونى

أطلقت "تيك توك"ـ المنصة الرائدة للفيديوهات القصيرة ـ ميزتان جديدتان، بهدف تعزيز القدرة على التحكم بالتعليقات للمساعدة في خلق بيئة إيجابية ودعم التواصل بأسلوب لبق بين أعضاء مجتمع "تيك توك"، بما في ذلك التفاعل مع المحتوى ومشاركة الأفكار والتواصل من خلال التعليقات، وتمنح الميزة الأولى صنّاع المحتوى مزيدًا من التحكم في التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، أما الثانية تطالب المستخدمين بإعادة النظر قبل نشر تعليقات غير لائقة، وبفضل خاصية "فلترة جميع التعليقات" يمكن لصنّاع المحتوى اختيار التعليقات التي يرغبون بظهورها على مقاطع الفيديو التي ينشرونها؛ وعند تفعيل هذه الخاصية لن يتم عرض التعليقات؛ إلا في حال موافقتهم عليها باستخدام هذه الأداة الجديدة، وتستند هذه الخاصية إلى مجموعة أدوات التحكم الموجودة حاليًا في المنصة، والتي تسمح للمستخدمين بفلترة رسائل البريد العشوائية، والتعليقات المسيئة، إلى جانب فلترة كلمات محددة.

إلى جانب جهود "تيك توك" في تمكين صناع المحتوى بمزيد من الأدوات الفعالة، أطلقت أيضًا خاصية جديدة التي تطلب من المستخدمين إعادة التفكير قبل نشر تعليق قد يكون غير لائق أو فظًّا، كما تذكر المستخدمين بإرشادات مجتمع "تيك توك"، وتسمح لهم بتعديل تعليقاتهم قبل نشرها، وتحاول "تيك توك" قدر الإمكان الحفاظ على بيئة داعمة وآمنة، تُمكن أعضاء المنصة من التركيز على ما يهمهم؛ مثل التعبير الإبداعي والانتماء للمجتمع والاستمتاع بوقتهم، لبناء بيئة إيجابية يساند فيها الناس بعضهم البعض، ويبذل صناع المحتوى جهودًا كبيرة لتقديم محتوى ينال استحسان الملايين من الناس، ومنحهم مزيدًا من القدرة على التحكم بهذا المحتوى.

وتدرك "تيك توك" أهمية التعليقات في تعزيز التواصل مع صنّاع المحتوى، وتلتزم في هذا الإطار على الاستمرار في تطوير الأساليب التي تشجع على إجراء حوارات بناءة تحترم الجميع.