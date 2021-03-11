شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحيل المخترع الهولندى مبتكر شريط الكاسيت والأقراص المدمجة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو أوتنز .. مخترع هولندى نجح فى تسجيل أول شريط صوتى في العالم فى ستينيات القرن الماضى، فتسبب اختراعه في إحداث ثورة فيما نسميه الآن المحتوى السمعى، وبعد ما رأى اختراعه يندثر بفعل التكنولوجيا الحديث رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ94 عاما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".



رحيل المخترع الهولندى مبتكر شريط الكاسيت والأقراص المدمجة

وبحسب الصحيفة تشير التقديرات إلى أن نحو 100 مليار شريط جرى بيعه في العالم منذ ذلك الحين، وتحديدا في عام 1963، وبفضل هذا الشريط السمعى، استطاع الناس لأول مرة أن يستمعوا إلى الموسيقى وهم يتحركون.