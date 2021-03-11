تكنولوجيا: Toyota تحدد يوم 17 من مارس لعقد حدث للإعلان عن سيارتها الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Toyota إعلان تشويقي تكشف من خلاله عن موعد كشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة في حدث يعقد في 17 من مارس.

تستعد شركة تويوتا لإطلاق سيارة كهربائية جديدة تعرف بسيارة”X Prologue” في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً في السوق الأوروبي.

ويكشف الإعلان التشويقي عن صور للمصابيح الأمامية لسيارتها المرتقبة “X Prologue”، كما يظهر غطاء السيارة بنفس تصميم سيارات تويوتا الحديثة، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل أكثر دقة حول السيارة الكهربائية.

كما يظهر في الصورة شرئط LED يمتد في مقدمة السيارة، وهو من بين ملامح التصميم المميزة للسيارات الكهربائية الحديثة، أيضاً أشار موقع Autocar في وقت سابق إلى أن Toyota تستهدف السوق الأوروبي بسيارتها الكهربائية القادمة التي تأتي بحجم سيارة Rav4، على أن تصل إلى الأسواق خلال 2021.

ومن المقرر أن تكون سيارة تويوتا الكهربائية القادمة هي أول سيارة تأتي بمنصة EV المطورة من الشركة بالتعاون مع صانعة السيارات اليابانية Subaru.

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