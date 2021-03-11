شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة مخترع شريط الكاسيت عن عمر 94 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت أعلنت عائلته اوفاته في مسقط رأسه دويزل، وأصبح أوتنز رئيسًا لقسم تطوير المنتجات في واحدة من الشركة التكنولوجية الكبرى في عام 1960، حيث طور هو وفريقه شريط الكاسيت، قبل تقديم إبداعاتهم في معرض راديو برلين للإلكترونيات عام 1963.



مخترع شريط الكاسيت

كما أنه بعد أن بدأت العديد من الشركات اليابانية في إعادة إنتاج أشرطة مماثلة، أبرم أوتنز صفقة مع شركتى تكنولوجيا شهدت براءة اختراع نموذجه.

وشارك أوتنز أيضًا في إنشاء القرص المضغوط (CD) في الثمانينيات، بجانب عمله فى تطوير شريط الكاسيت، وفي حديثه في عام 1982، قال أوتينز: "من الآن فصاعدًا، أصبح مشغل الشرائط التقليدي أمر قديم"، في إشارة للتطورات بعده.