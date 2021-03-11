شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تضيف مسار للشراكة مع منشئى محتوى Level Up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Facebook Gaming عن مسار للشراكة مع منشئي البث المباشر في برنامج الأرتقاء بالمحتوي Level Up Creators الخاص بها، وهو ما يعادل الموقع الإلكتروني للشركات التابعة لـ Twitch.

وبرنامج الارتقاء بالمستوى هو برنامج يمكنك الانضمام إليه للاستفادة من الميزات وتحقيق أرباح من بث الألعاب على فيسبوك. َ

ووفقا لموقع the verege لا يتم الحكم على الأهلية بناءً على نفس المقاييس مثل برنامج Level Up، والذي يسمح للقائمين بالبث المباشر بالبدء في تحقيق الدخل من عمليات البث الخاصة بهم.

ومع ذلك يحصل الشركاء على عدد كبير من المزايا، بما في ذلك خط مباشر لفريق دعم Facebook، ومجموعة خاصة لمجتمع Facebook Gaming ودعوات الشركاء فقط إلى أحداث Facebook Gaming وشارة الشريك.

ومن ناحية أخرى، يمكن لمنشئي البث في برنامج Level Up تحقيق الدخل من التدفقات الخاصة بهم باستخدام Facebook Stars وعملة الموقع واشتراكات المعجبين؛ يحصلون أيضًا على ميزات مثل تحويل الشفرة عالي الجودة (أي تدفقات 1080 بكسل 60 إطارًا في الثانية) والوصول إلى منتجات وميزات بيتا.

لكي تكون مؤهلاً لبرنامج Level Up، يتعين على منشئي الألعاب على Facebook بث الألعاب لمدة أربع ساعات في الأسبوعين السابقين في يومين منفصلين على الأقل في نفس الفترة. يحتاجون أيضًا إلى ما لا يقل عن 100 متابع على صفحة نشطة لأكثر من أسبوعين، كما يجب أن يكون مدير الصفحة المذكورة أكبر من 18 عامًا. وهذه المقاييس معقولة جدًا ويمكن مقارنتها تقريبًا بمقاييس برنامج Twitch لبرنامج الشركاء التابع لها (الوصول إلى 50 متابعًا، البث لمدة ثماني ساعات في سبعة أيام مختلفة، بمتوسط ​​ثلاثة مشاهدين في فترة شهر واحد).

ويتم الحكم على أهلية برنامج الشراكة في FACEBOOK GAMING على أساس "المتابعون المتفاعلون".

ومن ناحية أخرى، يتم الحكم على الأهلية لبرنامج شراكة Facebook Gaming بناءً على "المتابعين المتفاعلين" - طريقة Facebook لتتبع الأشخاص الذين يعودون بانتظام إلى البث الخاص بك - وإيرادات النجوم.

ولكي يتم النظر في مشاركته في برنامج الشراكة، يجب أن يكون لدى منشئ الألعاب 3000 متابع مشارك وكسب 2000 دولار (200000 نجمة) في شهر واحد.

ولبرنامج الشراكة الخاص بـ Twitch متطلبات مختلفة: يجب أن يبث القائمون عليه لمدة 25 ساعة في 12 يومًا مختلفًا بمتوسط ​​75 مشاهدًا في الشهر، كما تشتهر بصعوبة تحقيقها.

وتبدو هذه المقاييس معقولة إلى حد ما، ولكن من الناحية العملية من الصعب الوصول إلى هذه الأرقام والحصول على موافقة Twitch على طلب المستخدم. يطبق العديد من اللافتات أكثر من مرة قبل الوصول إلى النادي الذي يضم 27000 شخص.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بشأن متطلبات الشراكة مع Facebook هو أنه لم يكن لديهم طريق واضح للتحقق من كونهم صانع ألعاب على الموقع من قبل؛ كما أن وجود متطلبين فقط أحدهما مرتبط صراحةً بحجم الأموال التي يكسبها منشئ المحتوى على الموقع. (يصل سعر 2000 دولار إلى حوالي 200000 بت أو 800 اشتراك بقيمة 5 دولارات - يأخذ Twitch خصمًا بنسبة 50 بالمائة).

ووفقا لموقع the verege قال متحدث باسم Facebook Gaming في رسالة بريد إلكتروني أن أكثر من 2000 منشئ للمحتوى يكسبون ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا على الموقع، برغم من أنهم من المفترض أن يشملوا القائمة الحالية لشركاء Facebook Gaming - مثل Cory "King Gothalion" Michael.