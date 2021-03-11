شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تخطط للسماح للمستخدمين باستضافة خدمة Spaces للدردشة الصوتية في أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة تويتر لإطلاق خاصية Spaces للجميع الشهر المقبل، للسماح لأي شخص باستضافة الخدمة، وتمكين المستخدمين على كل من iOS وAndroid الانضمام والتحدث في المساحات الحالية وفقا لما نقله موقع the verege.

وأطلقت شركة تويتر مؤخرا خاصية المساحات "سبيس" المشابهة لتطبيق الدردشة الصوتي "كلوب هاوس"، وهي مكان للالتقاء يعتمد على أصوات الأشخاص الذين يستخدمون "تويتر".

وخاصية "المساحات" هي مكان للالتقاء يعتمد على أصوات الأشخاص الذين يستخدمون "تويتر"، وتكون "المساحات" متوفرة ما دامت مفتوحة، وبمجرد انتهائها لا تكون متاحة للجمهور على "تويتر" .

ويأتى ذلك علي الرغم من إعلانها مطلع الشهر الجارى، بأنها تطرح المساحات لمجموعة صغيرة جداً للتعلم وتجميع التعليقات من مجموعة متنوعة من المجتمعات على تويتر وأنه سيتمكن أي شخص يستخدم نظام iOS من الانضمام إلى مساحة، ولن يتمكن سوى الأشخاص في المجموعة الصغيرة من إنشاء المساحات.

وذكرت الشركة أنها ستقوم بتوسيع قائمة الأشخاص الذين يمكنهم إنشاء مساحات بمرور الوقت.

وتعد Twitter Spaces مجرد واحدة من مجموعة من الميزات الجديدة التي أعلنت عنها الشركة في الأشهر القليلة الماضية.