الواقع المعزز.. أودي تكشف عن تقنيات جديدة في سيارتها الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - كشفت شركة أودي الألمانية عن التصميم الداخلي لسيارتها الكهربائية القادمة “كيو 4 إي-ترون” (Q4 E-Tron) التي تضم بعض التقنيات الجديدة.

ويتمثل محور ما طرحته أودي للمرة الأول في شاشة عرض الواقع المعزز الجديدة على الزجاج الأمامي، وهو ما يوفر للسائق مجال رؤية أوسع ورسوما متحركة أكثر دقة وتقدما.

وعرضت الشركة الألمانية بعض الأمثلة التي قدمتها لاستخدام تقنية الشاشة الجديدة، من ضمنها وضع نظام الواقع المعزز خطا أحمر فوق علامة الحارة لإعلام السائق عندما يحيد عن مساره، ورسما متحركا يتتبع السيارة أمامك عند استخدام ميزة مثبت السرعة.

وتقول أودي إن نظام الواقع المعزز الجديد يولد أكثر من ألف إشارة من المستشعرات في جميع أنحاء كيو4، لمعرفة مكان ووضع السيارة في جميع الحالات، حتى لو كنت تقود على سطح وعر.

كما تتميز “كيو 4 إي-ترون” بأكبر شاشة تعمل باللمس وضعتها أودي على الإطلاق في إحدى سياراتها، إذ يبلغ قياسها 11.6 إنشا، فضلا عن شاشة عرض بقياس 10.25 إنشات خلف عجلة القيادة أيضا.

واستبدلت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة أزرار اللمس الحساسة ذات الإضاءة الخلفية بالأزرار المادية ضمن عجلة القيادة في كيو 4 إي-ترون، كما عرضت نسخة مموهة من التصميم الخارجي للسيارة التي من المقرر الكشف عنها بالكامل في أبريل/نيسان المقبل، وقد أعلنت عن بعض مواصفاتها الأساسية الأخرى.

وتعد كيو 4 إي-ترون الثالثة في مجموعة أودي الجديدة من السيارات الكهربائية بالكامل، لكنها ستكون أول سيارة مبنية بالاعتماد على هيكل “إم إي بي” (MEB) للشركة الأم فولكس فاغن.

ويدعم هذا الهيكل تشكيلة فولكس فاغن للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إصدار “سبورت باك” (Sportback) القادم من كيو 4 إي-ترون.

وذكرت أودي اليوم الثلاثاء أن سيارتها هذه ستكون بطول 4.59 أمتار، وعرض 1.865 متر، وارتفاع 1.613 متر، مما يضعها في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة.

وتقول أودي “إن كيو 4 إي-ترون لديها قاعدة عجلات أكثر قابلية للمقارنة مع سيارات الدفع الرباعي المتوسطة الحجم، ومساحة داخلية تتماشى بشكل أكبر مع سيارات الدفع الرباعي الكاملة الحجم”.

وباعت أودي نحو 47 ألف سيارة كهربائية عام 2020 من فئات إي-ترون الأخرى، مما يمثل ما يقرب من 3% من إجمالي مبيعات الشركة.