بسبب ضعف الإقبال.. آبل تراجع خططها لإنتاج آيفون 12 ميني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - قررت شركة آبل الأمريكية تخفيض إنتاجها المخطط له لجهاز “آيفون 12 ميني” (iPhone 12 mini) للنصف الأول من هذا العام، وهو جزء من تعديل أوسع لخطط الإنتاج التي صاغتها أواخر العام الماضي، وذلك وفق تقارير من صحيفة “نيكي آسيان ريفيو” (Nikkei Asian Review).

وخفضت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة الطلبات على جميع أجهزة آيفون بنحو 20% مقارنة بخططها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تأتي غالبية التخفيض على الهاتف المصغر، والذي يعتبر أرخص هاتف يدعم شبكة الجيل الخامس من آبل.

وطلبت آبل في أواخر العام الماضي من المورّدين تأمين المكونات والأجزاء لما يصل إلى 96 مليون هاتف، بما في ذلك تشكيلة “آيفون 12” بأكملها للأشهر الـ6 الأولى من عام 2021، وشمل الإجمالي أيضا “آيفون 11” الأقدم ونماذج “آيفون إس إي” (iPhone SE).

وفي مرحلة ما، أخبرت آبل بعض الموردين أنها بحاجة إلى مكونات لأكثر من 100 مليون جهاز آيفون للنصف الأول من العام، وذلك في محاولة لتأمين المكونات والقدرة الإنتاجية وسط النقص العالمي.

وتستهدف الشركة الآن إنتاج نحو 75 مليون وحدة، وهي نسبة أعلى قليلا من شحنات آيفون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأبلغت الشركة المورّدين أنها لا تزال تعتزم تصنيع 230 مليون جهاز آيفون لعام 2021، بزيادة أكثر من 11% على العام الماضي.

الإنتاج المخطط لجهاز آيفون 12 ميني سيخفَّض بنسبة 70% أو أكثر في النصف الأول من هذا العام، حيث طُلب من بعض الموردين التوقف مؤقتا عن إنتاج مكونات صغيرة خاصة بالهاتف الصغير، بينما تم إعادة تخصيص أجزاء أخرى إلى “آيفون 12 برو” (iPhone 12 Pro) و”آيفون 12 برو ماكس” (iPhone 12 Pro Max).

وتعكس المراجعة تصحيحا لحجز آبل القوي السابق للمكونات والأجزاء، في وقت كان فيه صانعو الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب والخوادم والسيارات وغيرها يستعدون للقتال من أجل الإمدادات المحدودة من الرقاقات والشاشات وغيرها من الموارد.

ويبدو أن قرارات شراء المستهلك تأثرت بمراجعات الهواتف عندما تم إطلاقها أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني، فعلى سبيل المثال ذكرت شبكة “سي إن بي سي” (CNBC) أن “آيفون 12 ميني” هو في الأساس مجرد نسخة أصغر من “آيفون 12” مع عمر بطارية أسوأ.

وعلى الرغم من أنه مقنِع للأشخاص ذوي الأيدي الصغيرة، فإن معظم المستهلكين يفضلون إنفاق 100 دولار إضافية لجهاز “آيفون 12” الذي يتمتع بعمر بطارية أفضل وشاشة أكبر.

ومع ذلك كانت طرازات “آيفون 12” ناجحة إلى حد كبير بالنسبة لشركة آبل التي لم تعد تكشف عن عدد أجهزة آيفون التي تبيعها كل ربع سنة، لكن في يناير/كانون الثاني الماضي قالت شركة الأبحاث “آي دي سي” (IDC) إن الشركة شحنت 90.1 مليون جهاز خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو “أكبر شحنة من بائع في ربع واحد”، وذلك ساعد في احتلال ريادة آبل المرتبة الأولى في مبيعات الهواتف في العالم، متقدمة على “سامسونغ” (Samsung) للربع الأخير. وارتفعت عائدات آبل من آيفون للربع بنسبة 17٪ على أساس سنوي أيضا.