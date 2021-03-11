لعشاق الألعاب.. بينكو تطرح شاشتها الجديدة Mobiuz EX3415R

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت شركة بينكيو التايوانية، اليوم الخميس،عن شاشتها Mobiuz EX3415R المنحنية الجديدة لعشاق الألعاب، لتصارع كبار منتجي الشاشات

وأوضحت بينكيو أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة قياس 34 بوصة وبدقة وضوح UWQHD وبنصف قطر انحناء 1900R وبنسبة باعية 21:9، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتروج شركة بينكيو لشاشة الألعاب الجديدة من خلال المزايا العديدة لعشاق الألعاب ومنها زمن استجابة الصورة المتحركة MPRT، والذي يبلغ واحد مللي ثانية وتقنية FreeSync Premium من شركة AMD من أجل الاستمتاع بتجربة لعب سلسلة.

وتعمل وظيفة Black eQualizer على تفتيح الزوايا المظلمة ونطاقات الظل، وتساعد وظيفة Color Vibrance في زيادة كثافة الألوان، كما تشتمل شاشة بينكيو الجديدة على “وضع السباقات” والمطور خصيصا لألعاب السباقات السريعة.

وتزخر شاشة بينكيو Mobiuz EX3415R الجديدة بالنظام الصوتي treVolo المدمج لتحديد مواقع الأعداء والخصوم في الألعاب بدقة، ويتكون النظام الصوتي من سماعتين 2.1 بقدرة 2 واط وصب ووفر مدمج في الشاشة بقدرة 5 واط،

ويشمل النظام الصوتي للشاشة 5 أوضاع صوتية يمكن تحديدها بحرية لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول والألعاب الرياضية، ويعمل معالج الإشارات الرقمي ومصفوفة السماعات على الاستمتاع بصوت فائق النقاء وبترددات متباينة بوضوح وتعزيز متعة اللعب.

ومن خلال الضغط على زر الشاشة المقسمة Splitscreen يمكن للمستخدم تنشيط نطاق منفصل في الشاشة لإظهار التعليقات أو مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية للألعاب على منصة يوتيوب أو الوصول إلى Twitch.

يعمل الريموت كنترول المرفق مع الشاشة على رفع مستوى الراحة عند الاستعمال؛ حيث يمكن التبديل بين النوافذ المختلفة وضبط الصوت وأوضاع اللعب من أي مكان في الغرفة.

ويمكن ضبط الشاشة Mobiuz EX3415R المنحنية من حيث الارتفاع والإمالة، مع توافر العديد من التقنيات المتطورة بها مثل تقنية BenQ EyeCare وFlicker-free وLow Blue Light، ويبلغ استهلاك الطاقة حوالي 85 واطا.