تكنولوجيا: شراكة جديدة تجمع Sonos مع Audi لجلب تقنية الصوتيات للسيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت Sonos وعملاق تصنيع السيارات Audi شراكة جديدة مؤخراً بهدف جلب تقنية الصوتيات المميزة للجيل القادم من سيارات Audi.

تهدف الشراكة الجديدة بين Sonos و Audi دعم Q4 E-Tron بتقنية الصوتيات التي إشتهرت بها Sonos في صناعة المكبرات الصوتية.

أكد Patrick Spence الرئيس التنفيذي لشركة Sonos مؤخراً على دعم سيارات Audi بتقنية الصوتيات، كما نشرت Audi صور لسيارة Q4 E-Tron بشعار Sonos.

أيضاً كشفت Audi عن صور تستعرض من خلالها التصميم الداخلي للسيارة الكهربائية Q4 E-Tron، والشاشة المميزة بتقنية الواقع المعزز، إلا أن شعار Sonos ظهر بوضوح في تصميم السيارة الداخلي.

يذكر أن Sonos تنضم بهذه الشراكة لمجموعة من الشركات المطورة لتقنية الصوتيات والتي تتعاون مع الشركات المصنعة للسيارات، ومنها Bose و Bowers & Wilkins و Bang & Olufsen.

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