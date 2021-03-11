تكنولوجيا: Adobe تطلق إصدار خاص من تطبيق Photoshop لأجهزة Mac بمعالج M1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Adobe إصدار مخصص من تطبيق Photoshop لدعم أجهزة Mac الجديدة من ابل والمميزة بمعالج M1.

أكدت Adobe على أن الإصدار المخصص لأجهزة Mac M1 من تطبيق Photoshop يحقق الإستفادة في الآداء والسرعة مع وحدة المعالجة الجديدة في الأجهزة.

يأتي تطبيق Photoshop في أجهزة Mac M1 بآداء أسرع 1.5 مرة مقارنة بأجهزة إنتل في تنفيذ المهام وإطلاق التطبيق، ولقد أكدت Adobe على التحسينات المقدمة في السرعة في أجهزة ابل الجديدة.

ولقد بدأت شركة Adobe خلال الفترة الماضية في إجراء الإختبارات والمعاينة التجريبية على تطبيق Photoshop المخصص لأجهزة Mac M1، واليوم يتوفر الإصدار لمشتركي Creative Cloud من مستخدمي أجهزة M1 Mac التي تشمل MacBook Air، وMacBook Pro بحجم 13 إنش، وأيضاً جهاز Mac mini.

من جانب أخر أكد متحدث من شركة Adobe على إستمرار العمل مع ابل لتحقيق إستفادة أكبر من كفاءة وسرعة المعالجات الجديدة في أجهزة M1 Mac، لذا من المتوقع ألا يتضمن تطبيق Photoshop المخصص لهذه الفئة من الأجهزة كافة المميزات في الوقت الحالي.

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