تكنولوجيا: رحيل Lou Ottens مخترع شريط الكاسيت عن العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توفى مهندس Philips السابق ومخترع شريط الكاسيت Lou Ottens في 6 من مارس عن عمر يناهز 94 عام.

أعطى المهندس Lou Ottens للعالم أول شريط كاسيت مضغوط بعد أن بدأ العمل على تطوير الشريط في بداية الستينات، حيث كان الهدف الرئيسي تطوير آداة جديدة تتيح للمستخدمين الإستماع إلى الموسيقى بطريقة سلسة.

ولقد طور المهندس Lou Ottens في البداية نموذج خشبي يمكن تخزينه بسهوله في جيب المستخدم ليبدأ توجيه مشروعه الجديد.

أيضاً عمل Ottens على إقناع Philips لترخيص إختراعه لشركات أخرى مصنعة بشكل مجاني، ومن ثم أطلقت Philips أول شريط كاسيت في عام 1963، ولقد مضى Lou Ottens لاحقاً في تطوير الأقراص المضغوطة بالتعاون بين سوني وPhilips.

يذكر أن بصمة Lou Ottens في تطوير شريط الكاسيت كان لها التأثير الأكبر في عالم الموسيقى، حيث ساعد العامليين في هذا المجال على الإستماع إلى الألبومبات أثناء التنقل، كما ساهم في تطوير فكرة مزج الأغاني وإنشاء قوائم التشغيل، ووضع رؤية جديدة للعالم للإستماع إلى الموسيقى.

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