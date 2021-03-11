ناسا تنشر مقطع صوتي لضربات الليزر على صخور المريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:15 صباحاً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مارس - 2021 9:28 صباحًا

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، مقطعا مسجلا يظهر أول صوت لضربات أشعة الليزر على صخور كوكب المريخ، والتي سجلتها المركبة “بيرسيفيرانس” خلال تنقيبها على سطح الكوكب الأحمر.

وفي تغريدة، قالت ناسا من خلال الحساب الخاص لمركبتها على تويتر “أنت تستمع إلى أول تسجيلات صوت لضربات الليزر على المريخ”.

وأضافت الوكالة، على لسان المركبة، أن “أصوات النقر الإيقاعية هذه (التي) سمعها الميكروفون على آلة سوبر كام لها حدة متفاوتة قادرة على مساعدة فريقي لاكتشاف تركيبة الصخور حولي”.

وكانت ناسا قد نشرت في وقت سابق أول صوت التقطته مركبتها للرياح على سطح المريخ.

وقالت ناسا في تغريدة على صوت الرياح إن الصوت “كان مكتوما بعض الشيء” لأن الجزء الذي يحمل المايكروفون كان منخفضا لحظة التسجيل.

وقطعت المركبة بيرسيفيرانس المسافة ما بين الأرض والمريخ في رحلة استغرقت سبعة أشهر، برفقة المروحية الصغيرة “إنجينيويتي”، التي ستسهل مهام استكشاف الكوكب.

وحطت برسفيرنس في فوهة “جيزيرو” التي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.

وستكتشف المركبة فوهة جيزيرو، وهي موقع يعتقد أنه يعود لبحيرة سابقة كانت موجودة قبل 3.9 مليارات عام.

ومن المخطط أن تحلق المروحية المرافقة للمركبة في سماء المريخ قريبا، في عملية ستستغرق 10 أيام.

وستعمل المهمة على البحث عن حياة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات سيتم إرسالها إلى الأرض بحلول عام 2030.