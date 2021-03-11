شاومي تكشف عن هاتفها الجديد Mi 10S

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تواصل الشركة الصينية شاومي ، الكشف عن المزيد من هواتفها الذكية الجديدة ، ومؤخرا أزاحت شاومي النقاب عن هاتف Mi 10S، الذي يعمل بواسطة معالج Snapdragon 870، ومكبرات صوتية ستيريو مزدوجة، كما يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميغابيكسل.

ويأتي هاتف Mi 10S بشاشة منحنية AMOLED بحجم 6.67 بوصة وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90 هيرتز، كما تدعم الشاشة معايير HDR10 بلس، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

كما يضم هاتف Mi 10S مستشعرا للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل، وتضم الشاشة أيضاً مستشعرا مدمجا للبصمة.

وتركز شاومي بشكل خاص في هاتف Mi 10S على المكبرات الصوتية بمعايير Harman Kardon، التي استطاعت أن تسجل أعلى تصنيف في قوائم DxOMark.

كما يأتي الهاتف بإعداد رباعي الكاميرات، وبمستشعر رئيسي من سامسونغ بدقة 108 ميغابيكسل، وحجم مستشعر 1/1.33 مع OIS، ومستشعر بدقة 8 ميغابيكسل، واثنين من المستشعرات بدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير وكاميرا ماكرو.

وسيعمل هاتف Mi 10S بواسطة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 غييغابايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 غييغابايت، كما يأتي بنظام تشغيل Android 11، وواجهة MIUI 12.

والهاتف مزود ببطارية كبيرة سعة 4780 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط، كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 10 واط.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، الأسود والأزرق والأبيض، وبالنسبة للسعر يبلغ تكلفة النموذج الرئيسي من الهاتف المميز بذاكرة 8 غيغابايت رام وسعة تخزين 128 غيغابايت 583 دولارا، على أن يتوفر للبيع يوم الجمعة 12 من مارس الجاري، وسيحصل المشترون الأوائل على شاحن لاسلكي مجاني بقدرة 30 واط.