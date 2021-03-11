تغريم غوغل… بسبب معلومات محظورة في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دفعت شركة “غوغل” غرامة قدرها 3 ملايين روبل روسي (40 ألف دولار أمريكي) لعدم إزالة معلومات محظورة تخالف أصول النشر في محرك البحث المشهور.

تم الإبلاغ عن ذلك في موقع خدمة المراقبة الفيدرالية للاتصالات الجماعية وتقنيات المعلومات الجماعية، حيث قالت إن غوغل لا يفي بكل متطلبات التشريع الروسي.

وأضافت “ونتيجة لذلك، تم رفع دعوى بشأن تكرار ارتكاب مخالفة إدارية”.

تقول الرسالة: “كشفت المراقبة أن حوالي 30% من روابط المحتوى المحظور في روسيا تبقى في نتائج البحث”.

بناءً على هذه الحقيقة، عُقدت جلسة استماع أخرى، في 17 ديسمبر 2020، تم تغريم الشركة 3 ملايين روبل.

وأشارت الخدمة إلى أن قانون “المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات” يلزم محركات البحث باستبعاد الروابط إلى موارد الإنترنت التي تحتوي على معلومات محظورة في روسيا.

في وقت سابق، أعلنت غوغل أن أكثر استفسارات البحث شيوعًا للروس في عام 2020 كانت جائحة فيروس كورونا والتصويت لإدخال تعديلات على الدستور، وذلك بحسب “سبوتنيك”.