شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تشارك صوراً جديدة لمركبتها خلال فحص ذراعها الروبوتية على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت ناسا صورًا جديدة لمركبتها الجوالة " Perseverance" أثناء قيامها بإجراء فحوصات على ذراعها الآلية، مع منظر طبيعي قاحل برتقالي اللون للمريخ في الخلفية، وتمت مشاركة الصور من خلال موقع NASA Perseverance على الويب، والذي يعرض كل لقطة من كل كاميرا في المركبة الجوالة بحجم SUV.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نقلت الصور المشاركة باستخدام كاميرات الملاحة (Navcam) التي توجد أعلى الصاري للمساعدة في القيادة عبر تربة المريخ.



مركبة المريخ

وتعد المركبة الجوالة هي واحدة من اثنين من مركبات ناسا الجوالة التي تعمل حاليًا على الكوكب الأحمر، وتنضم إلى كيوريوسيتي التي كانت تتدفق على طول فوهة غيل منذ أغسطس 2012، وتم تجهيز العربة الجوالة الجديدة بالعديد من الكاميرات أكثر من السابقة، بما في ذلك الكاميرات العلمية القادرة على التقاط صور بدقة 4k، وحتى صور ثلاثية الأبعاد للكوكب الأحمر.



مركبة ناسا على المريخ

التقطت الصور الجديدة بواسطة كاميرات الملاحة العالية التي ستستخدمها ناسا لتوجيه العربة الجوالة عبر سطح فوهة جيزيرو المليئة بالصخور.

تفحص العربة الجوالة بانتظام أدواتها، بما في ذلك الذراع الآلية، مما سيساعدها في البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة.

يمكن للذراع الروبوتية التي يبلغ طولها 7 أقدام في المركبة أن تتحرك كثيرًا مثل الذراع البشرية، وفقًا لوكالة ناسا لأنها تحتوي على مفاصل "كتف" و"كوع" و"معصم".



مركبة ناسا

وأوضحت وكالة الفضاء، أن الذراع تتيح للمركبة أن تعمل كما يفعل الجيولوجي البشري من خلال حمل واستخدام الأدوات العلمية.

وتستخرج "الأدوات اليدوية" للمركبة الجوالة النوى من الصخور، وتلتقط صورًا مجهرية، وتحلل التركيب العنصري والتركيب المعدني لصخور المريخ والتربة.

ويوجد برج في نهاية الذراع يعمل مثل اليد يحمل كاميرات علمية وأجهزة تحليل كيميائية معدنية، والتي سيتم استخدامها لدراسة قابلية المريخ للسكن في الماضي واختيار العينات الأكثر قيمة علميًا لجمعها.