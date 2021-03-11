شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن إعدادات خصوصية قصص إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد انستجرام فى بناء اتصال مع أصدقائك وعائلتك، حيث تعد قصص انستجرام ميزة مهمة للمنصة وتساعد على تعزيز المشاركة والتفاعل، فيما يعتمد ظهور قصة انستجرام على إعدادات الخصوصية لحساب المستخدم، والتى تكون كالتالي:

للحسابات الخاصة: يمكن فقط للمتابعين المعتمدين رؤية القصة.

للحسابات العامة: يمكن لأى شخص (يتابع أو لا يتابع) على انستجرام رؤية القصة.

لماذا يشاهد الغرباء قصتى على انستجرام؟

يمكن لأى شخص، سواء غرباء أو جهات اتصال معروفة، مشاهدة قصة انستجرام الخاصة بك إذا كان ملفك الشخصى عامًا.

هل يمكن لغير المتابعين رؤية قصة انستجرام الخاصة بك؟

يمكن لأى شخص أن يرى قصتك أم لا، فهذا يعتمد كليًا على إعدادات خصوصية حسابك، وإذا تم تعيين حسابك على خاص، فلن يتمكن من رؤية قصتك إلا متابعيك المعتمدين، وبينما، إذا تم تعيين حسابك على الوضع العام، فيمكن لأى شخص على انستجرام رؤية ملفك الشخصى وقصتك.

هل يمكنك معرفة عدد مرات مشاهدة شخص ما لقصتك على انستجرام؟

لا توجد طريقة لمعرفة عدد المرات التى شاهد فيها شخص ما قصتك على انستجرام، يمكنك فقط معرفة من شاهد قصتك.

لماذا هو دائمًا نفس الشخص فى أعلى المشاهدين فى قصتى على انستجرام؟

عندما يتصدر شخص ما قائمة مشاهدى قصتك، فهذا يعنى أنه المستخدم الأكثر تفاعلًا على حساب انستجرام الخاص بك.

هل يمكنك تصوير قصة شخص ما على انستجرام دون علمه؟

إذا التقطت لقطة شاشة لقصة شخص ما على انستجرام، فلن يتم إخطار هذا المستخدم بذلك، وأيضًا، تظل خصوصيتك كما هي.

كيف تخفى قائمة المتابعة على انستجرام؟

-انتقل إلى ملف تعريف انستجرام الخاص بك.

-انتقل الآن إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية".

-حدد الخيار "اتصالات" ثم اضغط على "الحسابات المقيدة" ثم اضغط على "متابعة".

-الآن، اكتب اسم الحساب الذى تريد تقييده وأخيراً حدد الخيار "تقييد"، الموجود بجوار اسم الحساب مباشرةً.

هل يمكننى إخفاء ما يعجبنى على انستجرام عن متابعيني؟

لا، لا توجد طريقة لإخفاء مشاركاتك وإعجاباتك وتعليقاتك عن متابعيك، وعلاوة على ذلك، يمكن أن تقوم بحذفها أو تغيير إعدادات ملفك الشخصى لتقليل ظهورك على الإنترنت.

هل يمكنك متابعة شخص ما بشكل سرى على انستجرام؟

لا، لا يمكنك متابعة شخص ما بشكل سرى على انستجرام، يمكنك إخفاء قائمة المتابعين والملفات الشخصية التالية باستخدام خيار "الحساب الخاص" من خلال الإعدادات.