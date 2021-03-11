شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية الكشف عن كفاءة وحدة المعالجة فى جهاز ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تمتلك جهاز ماك، وتريد معرفة كيفية التحقق من استخدام وحدة المعالجة المركزية " CPU" الخاصة بك، ومدى كفاءتها، فيمكنك ذلك من خلال أربع خطوات بسيطة، باستخدام تطبيق مراقب النشاط Activity Monitor، ونقدم لك هذه الخطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق "مراقب النشاط"، إذا لم يكن التطبيق موجودًا، فيمكنك العثور عليه بالبحث عنه باستخدام Spotlight، أو بالانتقال إلى مجلد التطبيقات وتحديد "الأدوات المساعدة".

ملحوظة: إذا كنت لا ترى عمود "٪ CPU"، فاضغط بزر الماوس الأيمن فوق "اسم العملية" وحدد "٪ CPU".

4. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على المربع الموجود أسفل الشاشة، والذي يوضح تقسيم طاقة وحدة المعالجة المركزية إلى ثلاث فئات، وهم "النظام" و"المستخدم" و"الخمول"، ستؤدي إضافة النسب المئوية للنظام والخمول معًا إلى منحك إجمالي استخدام وحدة المعالجة المركزية الحالي.

إذا رأيت أي تطبيقات غير ضرورية تستحوذ على استخدام وحدة المعالجة المركزية، فيمكنك إغلاقها باستخدام مدير المهام.