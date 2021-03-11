شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يبدأ فى طرح ملصقات جديدة للقصص .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل انستجرام على طرح ميزة جديدة تعرف بـ "التسميات التوضيحية التلقائية" على ميزة القصص Stories، حيث شارك مستشار وسائل التواصل الاجتماعى مات نافارا مقطع فيديو عن الميزة أثناء العمل.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيوجد ملصق جديد يسمى CC captions يمكنك إضافته إلى قصتك، وعندما تفعل ذلك، سيقوم التطبيق بنسخ الصوت، وسيكون لديك خيار تغيير خط التسميات التوضيحية الخاصة بك.

وتعد هذه الخطوة بمثابة دفعة كبيرة لإمكانية الوصول، خاصة للمستخدمين ضعاف السمع، حيث يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يتحدثون لغات مختلفة أيضًا، وهناك خدمات تابعة لجهات خارجية يمكن لمستخدمى Instagram الاستفادة منها لإضافة تسميات توضيحية، ولكن يمكن لأداة التسمية التوضيحية التلقائية المضمنة ترجمة النص.

وتواصل Engadget مع Instagram للحصول على مزيد من التفاصيل حول الميزة، بما فى ذلك خطط الطرح، حيث تدعم العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى التسميات التوضيحية التلقائية، مثل YouTube، و توجد ميزات مماثلة أيضًا فى الطريق إلى Zoom و Twitter.

ووفقًا لـ Instagram، فإن الميزة ليست متاحة على نطاق واسع حتى الآن، وفى بيان تم إرساله إلى Engadget، قال متحدث باسم الشركة: "نحن دائمًا نستكشف طرقًا تمكن الأشخاص من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل في" القصص ". هذه الميزة لا يتم اختبارها علنًا فى الوقت الحالي.