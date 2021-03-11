شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة كورية جنوبية تسعى لصنع بطاريات جديدة لشركة تسلا بحلول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة LG Energy Solution الكورية الجنوبية، تسعى لتطوير خلايا بطاريات متقدمة للسيارات الكهربائية لشركة تسلا فى عام 2023 وتدرس مواقع إنتاج محتملة فى الولايات المتحدة وأوروبا، وقال أحد المصادر إن تسلا لم توافق بعد على صفقة من شأنها أن توسع دور إل جى فى سلسلة التوريد خارج الصين، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وفى الأسبوع الماضي، أخبرت شركة تصنيع البطاريات الكورية المراسلين الكوريين أنها تخطط لبناء مصنع أمريكى حيث ستصنع خلايا بطاريات للمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، وذلك لتلبية احتياجات العملاء الأمريكيين والعالميين وكذلك الشركات الناشئة، ولم تحدد هوية العملاء المحتملين فى ذلك الوقت، لكن أحد المصادر قال إنه يأمل أن تشترى تسلا البطاريات.

وفى سبتمبر، أعلن الرئيس التنفيذى لشركة تسلا "إيلون ماسك" عن خطة طموحة لتطوير خلايا جديدة داخل الشركة، مما دفع الموردين مثل LG و Panasonic إلى تبنى التكنولوجيا غير المثبتة أو مواجهة مخاطر فقدان عميل رئيسى على المدى الطويل.

وقالت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها إن المورد الكوري، وهو وحدة تابعة لشركة LG Chem، صنع عينات لما يسمى بـ 4680 خلية أسطوانية كبيرة الحجم، وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الشركة تواجه عقبات تكنولوجية وتحديًا يتمثل فى زيادة الإنتاج.

وقال أحد المصادر إن "إل جى تخطط لإنتاج 4680 خلية فى مصنعها الجديد بالولايات المتحدة، إنهم يخططون لبناء 4680 خط خليوى جديد لتزويد تيسلا بجيجا برلين فى أوروبا"، مضيفًا أن إسبانيا هى أحد المرشحين للمصنع الأوروبي، وقال أحد المصادر إن إل جى لم تنتج قط مثل هذه الخلايا الأسطوانية الكبيرة الحجم، على الرغم من أن زيادة سعة البطارية هى الخيار الصحيح، وقال مصدر آخر "تسلا عميل رئيسى ويمكن لشركة إل جى المخاطرة".

وقال إن إل جى لم تحصل بعد على طلبات شراء من شركة تسلا لـ 4680 خلية، لا تزال قيد التطوير، وفى الوقت الحالي، تعمل Tesla على تعزيز الطلبات بشكل حاد لـ 2170 خلية مستخدمة فى طراز 3 و Model Y المصنوعة فى الصين، حسبما قال المصدر.

وتهدف خطة Tesla لشهر سبتمبر لتطوير خلايا البطارية الجديدة البالغ عددها 4680 إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين أداء البطارية وزيادة نطاق القيادة، وهذا من شأنه أن يساعد فى دفع تسلا لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية بشكل كبير فى جميع أنحاء العالم.

وتدير Tesla مصنعًا تجريبيًا لخلايا البطارية الجديدة فى كاليفورنيا، وتستعد لبناء تلك الخلايا فى مصانع جديدة فى تكساس وألمانيا، فيما قال ماسك مؤخرًا إن تسلا تجرى محادثات مع موردى البطاريات حول تطوير 4680 بطارية، وقال إن تسلا ستستخدم الخلايا الحالية لبضع سنوات على الأقل، لكنها ستسحب هذه الخلايا بمرور الوقت.