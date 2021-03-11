آبل بالغت كثيرًا في تقدير طلبات iPhone 12 mini

دبي - يزن راشد - خفضت شركة آبل إنتاجها المخطط لجهاز iPhone 12 mini للنصف الأول من هذا العام كجزء من تعديل أوسع لخطط الإنتاج التي صاغتها أواخر العام الماضي، وذلك وفقًا لتقارير من صحيفة نيكي آسيان ريفيو.

وخفضت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الطلبات على جميع أجهزة آيفون بنحو 20 في المئة مقارنة بخططها في شهر ديسمبر، حيث تأتي الغالبية من الهاتف المصغر، وهو أرخص هاتف يدعم شبكة الجيل الخامس.

وفي أواخر العام الماضي، طلبت آبل من الموردين تأمين المكونات والأجزاء لما يصل إلى 96 مليون هاتف، بما في ذلك تشكيلة iPhone 12 بأكملها للأشهر الستة الأولى من عام 2021، وشمل الإجمالي أيضًا iPhone 11 الأقدم ونماذج iPhone SE.

وفي مرحلة ما، أخبرت آبل بعض الموردين أنها بحاجة إلى مكونات لأكثر من 100 مليون جهاز آيفون للنصف الأول من العام في محاولة لتأمين المكونات والقدرة الإنتاجية وسط النقص العالمي.

وتستهدف الشركة الآن إنتاج نحو 75 مليون وحدة – أعلى قليلاً من شحنات آيفون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأبلغت الشركة الموردين أنها لا تزال تعتزم تصنيع 230 مليون جهاز آيفون لعام 2021، بزيادة أكثر من 11 في المئة عن العام الماضي.

ويقال: إن الإنتاج المخطط لجهاز iPhone 12 mini قد انخفض بنسبة 70 في المئة أو أكثر في النصف الأول من هذا العام، وهو ما يمثل غالبية التخفيض بنسبة 20 في المئة في إجمالي إنتاج تشكيلة iPhone 12.

وطُلب من بعض الموردين التوقف مؤقتًا عن إنتاج مكونات صغيرة خاصة بالهاتف الصغير، بينما تم إعادة تخصيص أجزاء أخرى إلى iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

وتعكس المراجعة تصحيحًا لحجز آبل القوي السابق للمكونات والأجزاء في وقت كان فيه صانعو الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب والخوادم والسيارات وغيرها يستعدون للقتال من أجل الإمدادات المحدودة من الرقاقات والشاشات وغيرها من الموارد.

وقال (جيف بو) Jeff Pu، محلل الهواتف الذكية المخضرم في GF Securities: أساءت آبل تقدير الطلب على كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 mini.

وأضاف: لن يشعر المستهلكون بهذا الشعور القوي على الفور بشأن الاختلافات بين المعالجات وأداء الاتصالات اللاسلكية 5G، لكن يمكنهم على الفور رؤية الاختلاف في حجم الشاشة.

وأكمل كلامه قائلًا: إذا كان السعر قريبًا، فإن العديد من المستهلكين يفضلون اختيار iPhone 11 الأقدم، الذي يحتوي على شاشة أكبر، لأنهم لا يتوقعون الكثير من 5G حتى الآن.

ويعاني جهاز iPhone 12 mini من مشكلة أخرى هي بطاريته، حيث إن بطارية iPhone 12 mini أصغر بكثير من بطارية iPhone 11 الأقدم، وهما بالسعر نفسه تقريبًا، كما أنها أصغر من بطارية iPhone 12، والأغلى بمقدار 100 دولار فقط.

ويستهلك هاتف 5G بشكل عام المزيد من الطاقة، لذلك يحجم المستهلكون عن شراء هاتف لا يحتوي على بطارية جيدة نسبيًا.

واعتبارًا من نهاية العام الماضي، تم تخصيص بين 10 و 15 في المئة من طلبات آبل لسلسلة iPhone 12 إلى iPhone 12 mini.

ويشكل التغيير في خطط الإنتاج تحديًا كبيرًا لموردي آبل، الذين يضطرون إلى تعديل معدلات استخدام الإنتاج وموارد العمل بسرعة، خاصة تلك التي توفر قطعًا لجهاز iPhone 12 mini بشكل أساسي.