HTC تعلن عن وحدة تتبع الشفاه لنظارة Vive Pro

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة HTC عن مجموعة جديدة من أجهزة التتبع لنظارة الواقع الافتراضي Vive Pro، بما في ذلك تلك التي تلتقط تعابير الوجه وحركات الفم.

ويتم توصيل Vive Facial Tracker بقيمة 130 دولار بنظارة Vive Pro، وتستخدم كاميرتين وإضاءة بالأشعة تحت الحمراء لتسجيل حركات الشفاه والخد والفك ومن ثم تترجم ذلك إلى تعبيرات وجه افتراضية.

وتلتقط VIVE Facial Tracker التعبيرات والإيماءات بدقة من خلال 38 شكلًا من أشكال المزج عبر الشفاه والفك والأسنان واللسان والخدين والذقن.

وتقول HTC: إن منتج Vive Facial Tracker – الذي يتتبع ما يصل إلى 38 حركة للوجه – قادم قريبًا للمستخدمين.

وكشفت شركة HTC النقاب عن جهاز تعقب تجريبي للوجه VR في عام 2019، وشوقت للمنتج في وقت سابق من هذا الأسبوع عبر منصة تويتر.

وعمل عدد قليل من المطورين، مثل مبتكري الفضاء الاجتماعي Neos VR، مع الأداة، وبالرغم من ذلك، لم تؤكد HTC حتى اليوم إطلاقًا تجاريًا واسعًا.

ويمكن إقران VIVE Facial Tracker مع VIVE Pro Eye للتتبع المدمج للعين من أجل تجربة تتبع لكامل الوجه، ويترجم هذا بشكل فعال معظم وجه المستخدم إلى صورة رمزية أو إلى نظام التقاط الحركة.

وهناك أيضًا إصدار جديد من الجيل الثالث VIVE Tracker من جهاز تتبع الواقع الافتراضي للأغراض العامة من HTC.

تعد أقراص التعقب بحجم راحة اليد أصغر بنسبة 33 في المئة وأخف وزناً بنسبة 15 في المئة من الجيل السابق، وتعد شركة HTC بزيادة عمر البطارية بنسبة 75 في المئة، ومن المفترض إصدارها قريبًا مقابل 130 دولار.

واعتمادًا على التاريخ المحدد، قد ينتهي بهم الأمر إلى التنافس مع Tundra Tracker القادم – وهو بديل أصغر يعتمد على SteamVR ومن المتوقع أن يتم شحنه هذا الصيف.

وتوفر وحدات HTC هذه تتبعًا دقيقًا ودقيقًا لأجزاء الجسم التي لا تلتقطها مستشعرات نظارة الواقع الافتراضي القياسية.

وتقدر العديد من التجارب الاجتماعية للواقع الافتراضي حركة شفاه الأشخاص بناءً على الصوت، لكن يمكن لمتتبع الوجه الجديد التقاط كيفية تحرك الوجوه مباشرة، مما يعكس تعبيرات، مثل: الابتسامات والعبوس.

وبالمثل، يمكن تثبيت متتبعات الواقع الافتراضي عبر وحدات تحكم مخصصة أو إرفاقها بأشرطة على أرجل أو أقدام الأشخاص – التي غالبًا ما تُقدم رسومًا متحركة بدائية أو لا تُعرض على الإطلاق في الواقع الافتراضي.

ويبدو أن متتبع الوجه لديه توافق محدود، حيث تم إدراجه على أنه يعمل مع خط Vive Pro ذي المستوى الاحترافي، لكن ليس مع Vive Cosmos الأحدث التي تركز على المستهلك.

كما أشار مطور الواقع الافتراضي Olivier JT عبر Great innovation but: only for VivePro!

"Compatible the VIVE Pro series"



No dev is gonna support a 3 Year old HMD way more expensive (Still €1,219 !) than an Index for example (1079€)



Why not having made it at least Index compatible??

I would have bought one & dev for it! https://t.co/RzevodBXeY — Synthesis Universe (@OlivierJT_SU) March 10, 2021 فإن متتبع الوجه لا يبدو أيضًا أنه يدعم Valve Index، وهي نظارة متطورة تتداخل إعداد أجهزتها مع Vive Pro.

وبالرغم من ذلك، يمكن أن يصبح تتبع الوجه جزءًا مهمًا بشكل متزايد من الجيل الحالي للواقع الافتراضي.

وقال (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في وقت سابق من هذا الأسبوع: إن قسم الواقع الافتراضي في Oculus يعطي الأولوية لالتقاط حركة العين وتعبيرات الوجه في الأجهزة المستقبلية بالإضافة إلى إطلاق الصور الرمزية الافتراضية الأكثر واقعية.