Sonos تعلن عن مكبر الصوت المحمول Roam

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Sonos رسميًا عن مكبر الصوت الذكي الأحدث Sonos Roam، الذي يمثل مكبرًا محمولًا للصوت يعمل بالبطارية بسعر 170 دولار.

وكان Sonos Move المحاولة الأولى للشركة من أجل إنتاج مكبر صوت محمول، لكنه كان كبيرًا جدًا وضخمًا.

ومع ذلك، فإن Roam هو مكبر صوت محمول ذكي يمكن أخذه إلى أي مكان، كما أنه أصغر مكبر صوت أنتجته الشركة، حيث تتطلع Sonos إلى إحداث ثورة في سوق مكبرات الصوت المحمولة.

ويأتي مكبر الصوت بقياسات 6.61×2.44×2.36 إنش ويزن 43 جرام، ومع أبعاد مثل هذه، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكان Roam الارتقاء إلى مستوى السمعة التي أسستها Sonos لجودة الصوت.

ويوفر Roam صوتًا رائعًا مع AirPlay 2 وخاصية التبديل التلقائي للشبكة اللاسلكية والبلوتوث وشحن Qi اللاسلكي وعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات.

ويتضمن Roam اثنين من مكبرات الصوت من الفئة H، ويوجد مكبر صوت للترددات العالية، ومضخم صوت مخصص، الذي يضمن التشغيل الفعلي للترددات المتوسطة المدى ويزيد من المخرجات المنخفضة.

وتجلب Sonos أيضًا Trueplay التلقائي إلى Roam، لذلك تقوم بضبط إخراج الصوت للحصول على أفضل النتائج بناءً على أي غرفة أو بيئة يوجد بها مكبر الصوت.

ويقوم بذلك باستخدام الميكروفونات المدمجة، الموجودة أيضًا للأوامر الصوتية لأليكسا ومساعد جوجل دون استخدام اليدين.

وعلى عكس Sonos Move، الذي جعلك تختار بين أوضاع الشبكة اللاسلكية والبلوتوث، يستفيد Roam من كلا الاتصالين في وقت واحد.

ويمكنك تشغيل شيء ما من هاتفك باستخدام البلوتوث عبر Roam وتوسيعه عبر نظام Sonos المتعدد الغرف بالكامل.

كما يتم دعم AirPlay 2 من آبل، وكما هو الحال دائمًا، يمكنك تشغيل الصوت من عدد كبير من الخدمات من خلال تطبيق Sonos للجوال.

ويمكن أن يستمر Roam لمدة تصل إلى 10 ساعات من تشغيل الصوت، ويأتي كابل الشحن USB-C في الصندوق.

وتبيع Sonos أيضًا حامل الشحن اللاسلكي الذي يتم توصيل Roam به مغناطيسيًا، لكن يمكنك استخدام أي شاحن لاسلكي Qi يناسب مكبر الصوت إذا كان مناسبًا له.

وعندما لا يكون مكبر الصوت قيد الاستخدام، يمكن أن يستمر Roam لمدة تصل إلى 10 أيام من وقت الاستعداد.

وخضع Roam للعديد من اختبارات المتانة، إذ يحتوي على السيليكون في كلا الطرفين للمساعدة في حمايته عند سقوطه.

وحصل على تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، لذا يمكنه تحمل الغمر في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق متر واحد.

وإلى جانب دعم مساعد جوجل وأليكسا و AirPlay 2، يشتمل مكبر الصوت على ميزة جديدة تسمى Sound Swap، التي تتيح لك نقل الصوت من أي مكبر صوت آخر من Sonos عن طريق الضغط لمدة ثلاث ثوانٍ على زر التشغيل الخاص بجهاز Roam.