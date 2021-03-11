شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 13 سيمتلك كاميرا جديدة وميزات Face ID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحصل هواتف أيفون المقبلة على بعض مميزات الكاميرا الجديدة فى المستقبل القريب، حيث قد تقوم شركة أبل بترقية كاميرا أيفون باستخدام عدسة تليفوتوغرافية فى عام 2023، كما يزعم محلل TF International Securities الشهير Ming Chi Kuo فى مذكرة بحثية حصلت عليها Cult of Mac.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندي، فتعنى العدسة المنبثقة زيادة فى إمكانيات التكبير فى الكاميرا، وحاليًا، أفضل خيار تكبير يمكن أن تقدمه كاميرا أيفون هو أيفون 12 Pro Max، كما تشتمل إعداد كاميرا أيفون 12 Pro على عدسة كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل من Urtla-Wide وWide وTelephoto.

وتتميز العدسة المقربة لجهاز أيفون 12 Pro Max بفتحة f / 2.2 بينما تحتوى عدسة أيفون 12 Pro على فتحة f / 2.0، أما خيارات التكبير التى يوفرها أيفون 12 Pro Max هى تكبير بصرى 2.5x، وتصغير بصرى 2x، ونطاق تكبير بصرى 5x وزوم رقمى يمكن أن يمتد حتى 12x كحد أقصى.

ومن ناحية أخرى، مع أيفون 12 Pro، تحصل على تقريب بصرى 2x وتصغير بصرى 2x ونطاق تكبير بصرى 4x، فيما يدعم الهاتف خاصية التقريب الرقمى حتى 10x.

وقال Kuo فى الملاحظة أن العدسة المقربة فى أيفون 13 ستزداد إلى سبعة عناصر بدلاً من ستة عناصر، ومن المفترض أن تؤدى الزيادة فى عدد العناصر إلى تقليل التشوه فى الصور الملتقطة، كما يدعى أن أبل ستغير مستشعر Face ID الخاص بجهاز أيفون 13 إلى عدسة بلاستيكية بدلاً من استخدام عدسة زجاجية.