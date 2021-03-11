شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين خدمتى انستجرام وتيك توك لمنافسة Clubhouse؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت العديد من شركات التكنولوجيا خدمات ومميزات جديدة لمنافسة Clubhouse، وهو التطبيق الذى أثار الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه يعتمد على الدردشة الصوتية فقط، كما أنه تطبيق يعمل بنظام الدعوات فقط، أى أنه لا يمكن لأى شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة.

- خدمة انستجرام

كشفت تقارير حديثة أن انستجرام يعمل حاليا على تطوير ميزة ستوفر القدرة على استضافة المناقشات والحوارت الصوتية على التطبيق، والتى تشبه Clubhouse، وشارك أحد المطورين أيضًا لقطات شاشة للميزة القادمة التى تلمح إلى خيار جديد تم وضعه داخل تطبيق انستجرام، حيث سيتمكن المستخدمون من بدء المحادثات الصوتية.

ووفقًا للقطات الشاشة، سيتعين على المستخدمين النقر فوق رمز الميكروفون الموجود فى الزاوية اليمنى العليا بجوار خيار الفيديو، وفى الآونة الأخيرة، قدم موقع المدونات الصغيرة تويتر أيضًا دعمًا لغرفة الدردشة الصوتية - Spaces، ولم تشارك الشركة حتى الآن تفاصيل حول متى وكيف سيتمكن مستخدمو أندرويد من استخدام هذه الميزة، ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا قريبًا.

- خدمة تيك توك

وفى نفس السياق تعمل تيك توك على خدمة مشابهة Clubhouse، وقال مصدران إن خطط ByteDance لا تزال فى مراحلها الأولى، فيما قال أحد المصادر إن المناقشات حول TikTok و ByteDance فى Clubhouse أثارت الاهتمام بهذا النوع من المديرين التنفيذيين لـ ByteDance بما فى ذلك الرئيس التنفيذى Zhang Yiming.

وأدى نجاح Clubhouse، الذى يمكن أن يستضيف ما يصل إلى 8000 شخص فى كل غرفة دردشة وشهدت مناقشة بين الرئيس التنفيذى لشركة Tesla Inc Elon Musk والرئيس التنفيذى لشركة Robinhood، فلاد تينيف، إلى زيادة عدد المستخدمين بخدمات الدردشة الصوتية.