تعاون روسي -صيني لبناء قاعدة على سطح القمر بهدف منافسة بوابة ناسا القمرية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 10:50 مساءً

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن روسيا والصين تتضافران الجهود لإنشاء قاعدة بحثية على سطح القمر تنافس بوابة ناسا القمرية.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وقعت السلطات في موسكو وبكين اليوم مذكرة تفاهم لإطلاق المشروع ، والتي ستكون مفتوحة أمام الدول الأخرى للانضمام.

في غضون ذلك ، ستقوم روسيا والصين بوضع خريطة طريق وجدول زمني للمشروع قبل الانتقال إلى التصميم وإنشاء المحطة في نهاية المطاف.

وكُتب في المذكرة: “إن محطة علوم القمر الدولية عبارة عن مجمع من المرافق التجريبية والبحثية التي تم إنشاؤها على سطح القمر و/أو في مداره”.

وتابعت أن القاعدة ستكون ” مصممة لإجراء أعمال بحثية متعددة التخصصات ومتعددة الأغراض.”

تم توقيع المذكرة خلال اجتماع عقد خلال مؤتمر بالفيديو من قبل رئيس روسكوزموس ديمتري روجوزين وتشانغ كيجيان ، رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية.

أعلنت روسيا والصين عن عزمهما على تعزيز التعاون الدولي في المشروع، مما يتيح الوصول المتساوي إلى أي بلد آخر يرغب في المشاركة.

وقد سعت الدولتان إلى تعميق علاقاتهما في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ، مما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الروسي مع الغرب.

تأتي أخبار خطة محطة أبحاث القمر في نفس اليوم الذي أكدت فيه الصين من جديد التزامها المتبادل بالعمل مع فرنسا في مجال استكشاف الفضاء.

أعربت روسيا سابقاً عن اهتمامها بالتعاون في برنامج بوابة القمر التابع لناسا لبناء محطة فضائية في مدار القمر كمركز اتصالات ومختبر ونقطة انطلاق إلى سطح القمر والفضاء السحيق.

تحقيقاً لهذه الغاية ، تم توقيع بيان مشترك غير رسمي من قبل كل من Roscosmos و NASA في 27 سبتمبر 2017. ومع ذلك ، أعلنت Roscosmos رسمياً في شهر يناير أنها لن تشارك في البرنامج في نهاية المطاف.

في أواخر العام الماضي، أثار السيد روجوزين هذه النتيجة، واصفاً البرنامج بأنه “يتمحور حول الولايات المتحدة” وبأن روسكوزموس لن تشارك فيه.