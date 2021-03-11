تكنولوجيا: HTC تعلن عن الإصدارات الجديدة من أجهزة تتبع الحركة لنظارة Vive Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HTC اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة تتبع الحركة التي تنطلق لدعم نظارة الواقع الإفتراضي Vive Pro، والتي تدعم تتبع حركة الفم، وتغيرات تعابير الوجه.

تقدم HTC اليوم جهاز تتبع حركة وتعابير الوجه Vive Facial Tracker الذي ينطلق بسعر 130 دولار، والذي يدعم الإتصال بنظارة الواقع الإفتراضي Vive Pro، كما يرتكز تصميم الجهاز على اثنان من الكاميرات ومستشعر بالأشعة تحت الحمراء لإلتقاط حركة الشفاه والخد والفك، ومن ثم يتم ترجمة هذه التعابير بشكل إفتراضي.

وتؤكد HTC على إطلاق جهاز التتبع الجديد للأسواق العالمية، كما يتوفر في سوق الولايات المتحدة في 24 من شهر مارس الجاري.

ولقد كشفت HTC في السابق عن جهاز بدعم تتبع حركة الوجه خلال 2019، ولقد بدأت الشركة في تجربة المنتج الجديد في بداية هذا الأسبوع على شبكة تويتر، حيث قام بتجربة الآداة الجديدة عدد محدود من مطوري space Neos للواقع الإفتراضي.

ويدعم Facial Tracker تتبع حتى 38 حركة للوجه، كما يدعم الجهاز الإقتران بVive Pro Eye أحد نماذج Vive Pro الذي يرتكز على تتبع حركة العين، ويعمل على ترجمة وجه المستخدم بشكل فعال ومن ثم تحويلها إلى صور رمزية في نظام إلتقاط الحركة.

كما أطلقت HTC الجيل الثالث من أجهزة تتبع حركة الجسم في الواقع الإفتراضي والذي يأتي بحجم أصغر بنسبة 33%، ووزن أخف بنسبة 15%، كما تؤكد HTC على سعة أكبر للبطارية بنسبة 75% والذي يتوفر في سوق الولايات المتحدة في 24 من مارس بسعر 130 دولار تقريباً.

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