علوم وتكنولوجيا

مصر .. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال 48 ساعة يومي الخميس والجمعة.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:

الخميس 11 مارس:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة (30% تقريبا).
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ارتفاع الموج من 2.5 - 3.5 متر.

الجمعة 12 مارس:
- أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة (40% تقريبا).
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر ارتفاع الموج من 3-4 متر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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