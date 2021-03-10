شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات فيس بوك الذكية تعد بالمساعدة فى معالجة تغير المناخ بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من خلال السماح لك "بالتنقل الآنى" إلى منازل الأشخاص الآخرين والتحدث معهم كما لو كنت بالفعل هناك، يمكن مكافحة تغير المناخ.

وتابع زوكربيرج، "كلما زادت قدرتنا على الانتقال الآنى، لا يقتصر الأمر على قيامنا شخصيًا بإلغاء التنقلات والأشياء التي تشكل نوعًا من العوائق بالنسبة لنا بشكل فردي، ولكن أعتقد أن هذا أفضل للمجتمع وللكوكب بشكل عام أيضًا."

كما سيتم إطلاق أول زوج من النظارات الذكية لشركة التواصل الاجتماعي، صنعت بالتعاون مع شركة عالمية مصنعة للنظارات في وقت لاحق من هذا العام، ومع ذلك، فإن هذه النظارات لن تحتوي على شاشة عرض مرئية، ولكن نظام تحكم صوتي مرتبط بهاتفك المحمول.

قال زوكربيرج: "بدلاً من الاتصال بشخص ما أو إجراء محادثة فيديو، فإنك ستنقل بشكل آنى إلى مكان الاجتماع افتراضيا، وأنت جالس هناك، وهم على أريكتهم ويشعرون وكأنك معهم".

وستحسن ميزة النقل الآني المعزز أو القائم على الواقع الافتراضي في كيفية القضاء على أوقات الرحلات مع تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري الناتجة التي تساهم في تغير المناخ.