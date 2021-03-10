شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون مكبرات صوت قادرة على مراقبة نبضات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطور باحثون نظامًا لمكبرات الصوت الذكية مثل التى تراقب نبضات القلب، ووفقا لموقع "يو إس آيه توداي" الأمريكي، طور باحثون فى جامعة واشنطن نظام ذكاء اصطناعى يعمل على استخدام مكبرات الصوت الذكية لمراقبة نبضات القلب دون الحاجة إلى الاتصال الجسدي.

وتتيح التكنولوجيا الجديدة استخدامًا جديدًا لأجهزة مثل Amazon Echo أو Google Home أو غيرها من السماعات الذكية عبر البحث إيقاعات القلب غير المنتظمة.

وتقوم الفكرة على جلوس شخص على ارتفاع 1 إلى 2 قدم من مكبر صوت ذكي، والذى يبدأ فى تشغيل صوت مستمر غير مسموع. ثم يرتد الصوت من الشخص ويعود إلى مكبر الصوت، حيث يكون نظام الذكاء الاصطناعى قادرًا على اكتشاف ضربات القلب الفردية.