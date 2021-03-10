شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" يطلق خاصية جديدة لتحذير المستخدمين قبل نشر تعليقات "غير لائقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "بايت دانس" (Bytedance) الصينية، رائدة منصات مشاركة المقاطع المصورة عبر الأجهزة المحمولة، خاصية جديدة لتحذير مستخدمى تطبيق "تيك توك" (TikTok) قبل نشرهم تعليق ذا محتوى غير لائق.

ووفق موقع "ذا فيرج" التقني، تظهر نافذة منبثقة (pop-up) للمستخدم قبل نشر التعليق تحتوى على سؤال "هل تريد إعادة النظر فى نشر ذلك؟"، ورسالة أسفله مفادها أن التعليق يخالف قواعد التطبيق الإرشادية، مع إتاحة اختيارين: الأول تعديل التعليق والثانى نشره كما هو.