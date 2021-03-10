علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: "تيك توك" يطلق خاصية جديدة لتحذير المستخدمين قبل نشر تعليقات "غير لائقة"

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "بايت دانس" (Bytedance) الصينية، رائدة منصات مشاركة المقاطع المصورة عبر الأجهزة المحمولة، خاصية جديدة لتحذير مستخدمى تطبيق "تيك توك" (TikTok) قبل نشرهم تعليق ذا محتوى غير لائق.

ووفق موقع "ذا فيرج" التقني، تظهر نافذة منبثقة (pop-up) للمستخدم قبل نشر التعليق تحتوى على سؤال "هل تريد إعادة النظر فى نشر ذلك؟"، ورسالة أسفله مفادها أن التعليق يخالف قواعد التطبيق الإرشادية، مع إتاحة اختيارين: الأول تعديل التعليق والثانى نشره كما هو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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