تكنولوجيا: مراجعة لصندوق الحاسب المكتبي Razer ITX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Razer الإصدارات الجديدة من علامتها التجارية لصندوق الحاسب المكتبي Razer Tomahawk، حيث قدمت الشركة كلاً من mini-ITX و ATX المميز بحجم كامل.

النماذج والأسعار

تقدم Razer صندوق الحاسب المكتبي mini-ITX Tomahawk بسعر 179 دولار، بينما حددت الشركة سعر صندوق الحاسب المكتبي ATX بسعر 199 دولار.

جهاز Razer Tomahawk ITX

يظهر جهاز Razer ITX بتصميم أصلي للشركة، إلا أنه أقرب لصندوق الحاسب المكتبي Lian Li TU150، حيث يأتي بنفس الإطار مع بعض التعديلات في الجزء العلوي، لذا لن يتم توجيه الكابلات عبر القنوات العلوية لصندوق الحاسب المكتبي، لتتوفر للمستخدم مساحة أفضل، كما تنتقل موصلات الطاقة في Razer ITX إلى الجزء السفلي من الجهاز.

التصميم

تقدم الشركة جهاز Tomahawk ITX ببعض المميزات الجديدة، حيث يتميز الهيكل الخارجي بالكامل بتصميم من الفولاذ، لذا لن يتضمن الهيكل الألومنيوم مع مستوى تسعير الجهاز، إلا أن الجهاز يأتي بمتسوى جيد في جودة التصنيع.

وتأتي الألواح الجانبية الدوارة في جانبي جهاز Tomahawk ITX والتي تدعم إدارة الكابلات في الصندوق على الوجه الأمثل لتأدية المهام المطلوبة، كما تدعم اللوحة الجانبية الإزالة والتركيب بتجربة سلسة عبر مغناطيس ومشابك صغيرة في الإطار لتكون ثابتة بشكل أفضل.

كما يأتي جهاز Tomahawk ITX بعناصر فريدة في التصميم التي تشمل فتحة للتهوية بتصميم مربع في الجزء العلوي والجانبي للوحة الأمامية.

أيضاً تقدم Razer صندوق الحاسب المكتبي Tomahawk ITX بشرائط LED مع مؤثرات ضوئية ناعمة ومميزة بنبضات مذهلة في الجزء السفلي، كما تدعم الإضاءة التخصيص عبر برنامج Synapse، بينما يأتي شعار Razer باللون الأخضر الثابت في المقدمة.

ويضم الجهاز في الجزء العلوي I/O مع اثنان من منافذ USB 3.0، وزر التشغيل، وأزرار إعادة التشغيل وموصلات الصوت المنفصلة ومنفذ USB من فئة C مع كابل طويل للوحة الأم.

أيضاً يدعم التصميم المميز بمشابك للألواح الأمامية والعلوية التي يسهل إزالتها، كما تتميز اللوحة الأمامية بفلاتر ومشرحات قابلة للإزالة في كافة جوانب نظام التهوية، إلا أن التصميم قد يؤدي إلى مشاكل إختناق بعد تثبيت الفلاتر، كما تتوفر مروحة سحب في الجهة الأمامية بحجم 120مم، مع مرشح للأتربة الناعمة يؤدي إلى قيود إضافية في التصميم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المدخل الأمامي لن يؤدي إلى دخول الهواء نتيجة لوجود العديد من الحواجز.

كما تضم المروحة مرشح للأتربة، مع أفضل المرشحات على اللوحة التي تشكل خانق لتدفق الهواء، كما يتضمن الجزء العلوي حامل للمروحة قابل للإزالة، ويدعم مبرد بحجم 240 مم، ومراوح بحجم 120 مم للجهة الخلفية، إلا أن الصندوق لا يتضمن جزء مخصص لمراوح بحجم 140 مم.

التكوينات الداخلية

يمكن للمستخدم تثبيت اثنان من المرواح بحجم 120مم في الجزء السفلي من صندوق الحاسب المكتبي Tomahawk ITX، أو يدعم اثنان من ذاكرة SSD في حالة عدم رغبة المستخدم في تدفق الهواء، أيضاً لا يتضمن هذا الجزء مرشح للغبار، لذا فإن إضافة مروحة في هذا الجزء تدعم تبريد كرت الشاشة بكفاءة أفضل.

أيضاً يمكن لهذا الجزء أن يدعم إستيعاب المروحة بشكل جيد، نتيجة لإغلاق المدخل الأمامي الذي قد يؤدي في النهاية إلى سحب كم كبير من الأتربة خلال شهر فقط من الإستخدام.

وفي مصادر الطاقة يدعم صندوق الحاسب المكتبي SFX أو SFX-L، حيث يمكن تثبيت الحامل بجانبهم على اللوحة الأم بشكل مباشر، أيضاً يتوفر في الجزء الداخلي من الصندوق إرتفاع جيد لإضافة أو تثبيت مبرد، ويمكن تثبيت برج لوحدة المعالجة بحجم 165مم، كما تتوافق كرت الشاشة المميزة بإرتفاع 320مم في حالة عدم إضافة المروحة الأمامية.

التصميم الخلفي

يدعم الجزء الخلفي تخزين جميع الكابلات، كما يمكن إضافة SSD 2.5، أو تثبيت محرك للأقراص الثابتة، لكن ينصح بعدم إضافة أحمال أخرى لتفادي وجود كابلات إضافية، حيث يؤدي موقع مصدر الطاقة إلى تحسينات غير جيدة للمساحة، أيضاً لا يعد إختيار PSU في تمديدات الطاقة الإختيار المثالي، نظراً لوجود مروحة للأسفل بإتجاه وحدة معالجة الرسومات، لذا قد يحتاج المستخدم إلى تدوير مصدر الطاقة إلى الأعلى لتركيب الكابل في الجزء المخصص.

أيضاً يؤدي هذا التصميم إلى خروج أنابيب التبريد في الجانب الأقرب للجزء الخلفي، حيث لا تتوافق مع مقدمة الجهاز، لذا يعد من التحسينات الغير متوافقة مع المساحة، حيث لا يمكن تحويل هذا الجزء ليدعم وحدة ATX.

الآداء والتبريد

يتوقع مستخدمي هذه الفئة من صندوق الحاسب المكتبي أن تقدم Razer تحسينات في مساحة Tomahawk ITX التي تتيح للمستخدم إختيارات أكثر في تمديدات الطاقة، وأيضاً إختيارات أكثر للتخزين، بشكل خاص مع سعة 30 لتر لصندوق الحاسب المكتبي، أيضاً لا يتضمن النظام مراوح، أو فلاتر في الجزء السفلي، وهو من السلبيات في التصميم بشكل خاص مع وجود الكثير من المشرحات الخاصة بالأتربة في المقدمة، أيضاً قد لا يأتي الجهاز بالنظام الأمثل في التبريد، إلا أنه يعمل بشكل جيد نظراً لآلية تدفق الهواء في المقدمة.

0.00 تقدم Razer هذا الإصدار من صندوق الحاسب المكتبي بتصميم أنيق من الفولاذ بتهوية وفلاتر في المقدمة، إلا أنه لا يقدم تحسينات جيدة في المساحة الداخلية مقارنة بالإصدارات الأخرى المميزة بنفس السعة، بشكل خاص مع مستوى تسعير مرتفع 179 دولار. 8.0/10 الإيجابيات تصميم معدني أنيق من الفولاذ

شرائط LED مع مؤثرات ضوئية

فلاتر ومرشحات في المقدمة

تجربة سلسة لإزالة اللوحة الأمامية السلبيات سعر مرتفع

إدارة غير جيدة للمساحة الداخلية

لا يضم مراوح أو فلاتر في الجزء السفلي

شعار ثابت في المقدمة

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