تكنولوجيا: وان بلس تدعم سلسلة OnePlus 9 بمستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس في تفاصيل جديدة نشرت اليوم حول سلسلة OnePlus 9 أن الإصدارات القادمة تأتي بمستشعر Sony IMX766 بزوايا عرض واسعة ودقة 50 ميجا بيكسل.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس نماذج لصور إلتقطتها عدسات كاميرة سلسلة OnePlus 9 القادمة، كما أكد الرئيس التنفيذي على أن الإصدارات القادمة تتضمن مستشعر IMX766 بزوايا عرض واسعة ودقة 50 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة OnePlus 9 في حدث يعقد في 23 من مارس، حيث تضم الهواتف مستشعر رئيسي من سوني IMX789، أيضاً تأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة بعدسات freeform التي تعمل على خفض الإنحراف من نسبة 20% إلى 1%.

أيضاً إستعرض Pete Lau نماذج للصور التي توضح كفاءة مستشعر الكاميرة في هواتف OnePlus 9 وأيضاً كفاءة مستشعر IMX766 في خفض معدل الإنحراف.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حت الآن أكدت على خطط وان بلس لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة OnePlus 9 في الحدث المرتقب، والتي تشمل الإصدار الرئيسي وإصدار Pro وأيضاً إصدار 9E، ومن المتوقع أن يأتي إصدار Pro بمستشعر IMX766.

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