شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: توصيات انستجرام توجه المستخدمين لمحتوى مضلل عن كورونا واللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن توصيات انستجرام توجه المستخدمين لمعلومات مضللة عن كورونا بما في ذلك الأكاذيب حول اللقاحات، وتتضمن المنشورات التي روجت لها خوارزمية فيس بوك، إدعاءات بأن "فيروس كورونا ليس حقيقيًا"، و"اللقاحات غير آمنة وتقتل الأطفال"، وأن "الوباء مزيف لمنح الحكومة سيطرة أكبر على السكان".

وأعد التقرير مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهو بمثابة منظمة غير ربحية في المملكة المتحدة، والذى اكتشف أيضًا المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات الأمريكية العام الماضي ومحتوى QAnon.

ونشر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي ومؤسس فيس بوك، الذي يمتلك انستجرام منذ عام 2012، وتحث الرسالة زوكربيرج على "إصلاح خوارزمية انستجرام المعطلة".

وجاء في الرسالة المفتوحة الموجهة إلى زوكربيرج، والموقعة من جانب عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لـ CCDH، وستة موقعين آخرين من شخصيات في المجالات العلمية والطبية: "أدى طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم إلى وضع حد لوباء فيروس كورونا في الأفق، ومع ذلك، فإن المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا واللقاح تهدد بإطالة الوباء، مما يؤدي إلى خسارة الأرواح".

كما أنه ردًا على التقرير، أشار متحدث باسم فيس بوك إلى أن التقرير عرض لقطات شاشة من 104 منشورًا فقط، وهو ما وصفه بـ "حجم عينة صغير جدا".

وقال المتحدث: "هذا يتناقض بشكل صارخ مع 12 مليون قطعة من المعلومات الخاطئة الضارة المتعلقة باللقاحات وCovid-19 التي أزلناها من فيس بوك وانستجرام منذ بداية الوباء''.

وأضاف المتحدث، "لقد ركزنا على ربط الأشخاص بمعلومات موثوقة، ولهذا السبب، عندما يبحث الأشخاص عن محتوى متعلق بـ Covid-19 واللقاحات على تطبيقاتنا، فإننا نوجههم إلى مؤسسات صحية موثوقة، نحن نعمل أيضًا على إدخال تحسينات على بحث Instagram Search، لجعل الحسابات المضادة للقاحات أكثر صعوبة في الوصول إليها.