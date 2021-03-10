شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: توصيات انستجرام توجه المستخدمين لمحتوى مضلل عن كورونا واللقاحات والان مع تفاصيل الخبر
وأعد التقرير مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهو بمثابة منظمة غير ربحية في المملكة المتحدة، والذى اكتشف أيضًا المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات الأمريكية العام الماضي ومحتوى QAnon.
وجاء في الرسالة المفتوحة الموجهة إلى زوكربيرج، والموقعة من جانب عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لـ CCDH، وستة موقعين آخرين من شخصيات في المجالات العلمية والطبية: "أدى طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم إلى وضع حد لوباء فيروس كورونا في الأفق، ومع ذلك، فإن المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا واللقاح تهدد بإطالة الوباء، مما يؤدي إلى خسارة الأرواح".
كما أنه ردًا على التقرير، أشار متحدث باسم فيس بوك إلى أن التقرير عرض لقطات شاشة من 104 منشورًا فقط، وهو ما وصفه بـ "حجم عينة صغير جدا".
وقال المتحدث: "هذا يتناقض بشكل صارخ مع 12 مليون قطعة من المعلومات الخاطئة الضارة المتعلقة باللقاحات وCovid-19 التي أزلناها من فيس بوك وانستجرام منذ بداية الوباء''.