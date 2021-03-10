شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Phone Hub الجديدة من جوجل؟ وفيم تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل مؤخرا ميزة جديدة تعرف بـ Phone Hub والتى جاءت ضمن احتفال جوجل بمرور 10 أعوام على ظهور أجهزة كروم بوك، حيث تعمل هذه الميزة على ربط هاتف أندرويد بجهاز كروم بوك.

ميزة Phone Hub

تسمح هذه الميزة لمستخدمي نظام التشغيل Chrome OS بالرد على الرسائل النصية والتحقق من عمر بطارية الهاتف وتمكين نقطة اتصال الشبكة اللاسلكية وتحديد موقع الجهاز بسهولة، حيث يتم تجميع Phone Hub في أداة شريط المهام التي تتوسع حتى تعرض لك علامات تبويب كروم الأخيرة التي كان المستخدم يتصفحها عبر هاتفه.

كما يمكن من خلال هذه الميزة المشاركة القريبة بين أجهزة كروم بوك وغيرها من أجهزة أندرويد وChrome OS، وعلى غرار ميزة AirDrop، تتيح ميزة المشاركة القريبة للأشخاص إرسال الملفات واستلامها بين الأجهزة، وتقول جوجل: إن هذه الميزة تصل إلى Chrome OS في الأشهر المقبلة.