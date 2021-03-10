تكنولوجيا: Asus تعلن رسمياً عن هواتف الألعاب ROG Phone 5 وPro وأيضاً Ultimate

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Asus رسمياً عن الجيل الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب ROG Phone 5 وPro وأيضاً Ultimate الذي يأتي بذاكرة عشوائية 18 جيجا بايت رام.

ينطلق هاتف Asus ROG Phone 5 بثلاثة نماذج للأسواق، والتي تختلف في الذاكرة العشوائية بين 12 و16 جيجا بايت مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، أو نموذج مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو نماذج مميزة بذاكرة عشوائية 8 و12 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 و256 جيجا بايت، على أن تأتي السعة التخزينية بمعايير UFS 3.1.

كما يأتي هاتف ROG Phone 5 Pro بنموذج واحد يتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5 وسعة تخزين 256 جيجا بايت، بينما ينطلق هاتف ROG Phone 5 Ultimate بأعلى مواصفات في الذاكرة العشوائية حيث ينطلق بذاكرة عشوائية 18 جيجا بايت رام، بينما يأتي بسعة تخزين 512 جيجا بايت فقط.

من جانب أخر يدعم هواتف ROG Phone 5 وPro وأيضاً Ultimate رقاقة معالج Snapdragon 888، كما تقدم Asus الإصدارات الثلاثة بتصميم جديد ليحقق أقصى إستفادة من تكوينات الهاتف.

وفي قدرة البطارية تدعم Asus الهواتف بقدرة بطارية 6000 mAh، والتي تنقسم إلى اثنان من الخلايا وتدعم تثبيت اللوحة الأم في مركز الهاتف لتحقيق اثنان من المميزات وهي تثبيت نظام التبريد AeroActive Cooler 5 في موقع أقرب إلى الشرائح، وأيضاً تشتيت الحرارة بعيداً عن أصابع المستخدم.

كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ويتم الشحن عبر منفذ USB-C في الجزء السفلي أو الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم المنفذ إتصال وحدة الشحن لتجربة ألعاب أفضل، ويمكن أن يدعم إتصال شاشة خارجية عبر HDMI.

وتقدم Asus هاتف ROG Phone 5 بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، كما يدعم الهاتف معايير HDR10 بلس، وتغطية لونية بنسبة 111% من ألوان DCI-P3، وبنسبة 151% من ألوان sRGB، كما تتميز شاشة الهاتف بسطوع أعلى 800 nit، عند APL100.

أيضاً تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل بلس، ومعدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس 300 Hz، مع زمن إنتقال 24.3 مللي ثانية، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، وطلاء خاص يدعم تثبيت الهاتف وعدم إنزلاقه، أيضاً تتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف بنسبة 25%، كما يتميز ROG Phone 5 بوزن 238 جرام.

ومن المقرر أن ينطلق هاتفي Pro و Ultimate بنظام تبريد AeroActive Cooler 5، الذي يعمل تبريد الهاتف بمقدار 15 درجة مئوية، كما يتضمن نظام التبريد اثنان من أزرار مشغلات الألعاب، مع منفذ 3.5مم للسماعات، ويأتي بأزرار AirTrigger 5 بالموجات فوق الصوتية.

وتضم الهواتف مستشعر Sony IMX686 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة Quad Bayer، بتركيز تلقائي 2 في 1 OCL وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 125 درجة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 24 ميجا بيكسل بعدسات ثابتة وفتحة f/2.45.

من جانب أخر يضم هاتف ROG Phone 5 Pro شاشة PM-OLED، بينما يضم هاتف Ultimate شاشة monochrome PM-OLED، وتنطلق الإصدارات الثلاثة بنظام تشغيل Android 11 وواجهة ROG.

أسعار هواتف Asus ROG Phone 5

هاتف ROG Phone 5 بسعر 800 يورو

هاتف ROG Phone 5 Pro بسعر 1200 يورو

هاتف ROG Phone 5 Ultimate بسعر 1300 يورو.

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