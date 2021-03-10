ما الخصائص المميزة التي تقدمها لك صفحة السومرية على انستغرام؟

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الصفحة ترفيهية واجتماعية وتعرض بعض الأخبار والتقارير السياسية.. فباختصار تلبي في محتواها اهتمامات المتابع العراقي وتقدم له فيديوهات وصور حصرية من قلب الشارع والمجتمع، وأيضاً مقاطع من البرامج الخاصة بقناة السومرية والمسلسلات التي تُعرض على الشاشة والتي تنال نسب مشاهدة مرتفعة جداً خصوصاً أنها من أضخم الإنتاجات في العالم العربي.تابعوا حسابنا على منصة "انستغرام" لمواكبة آخر الأخبار من العراق والعالم العربي ودول العالم، عبر هذا الرابط:

يجد المتابع على صفحة السومرية على انستاغرام محتوىً ترفيهياً وإخبارياً واجتماعياً وتثقيفياً وتكنولوجياً وفيديوهات معلومات عامة وأخبار من حول العالم وطبعاً صور حصرية من قلب الشارع العراقي، والأبراج الأسبوعية. كما تتميز الصفحة بخاصية القصص أو story التي تقدم الأخبار العاجلة والمواضيع البارزة التي تهم المتابع، وقصص للتفاعل مثل إحصاءات أو مشاركة آراء في البرامج والمسلسلات.