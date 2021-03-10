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انت الان تتابع خبر ما الخصائص المميزة التي تقدمها لك صفحة السومرية على انستغرام؟ والان مع التفاصيل
تابعوا حسابنا على منصة "انستغرام" لمواكبة آخر الأخبار من العراق والعالم العربي ودول العالم، عبر هذا الرابط: https://instagram.com/alsumariatv?igshid=fujsoo0u80
يجد المتابع على صفحة السومرية على انستاغرام محتوىً ترفيهياً وإخبارياً واجتماعياً وتثقيفياً وتكنولوجياً وفيديوهات معلومات عامة وأخبار من حول العالم وطبعاً صور حصرية من قلب الشارع العراقي، والأبراج الأسبوعية. كما تتميز الصفحة بخاصية القصص أو story التي تقدم الأخبار العاجلة والمواضيع البارزة التي تهم المتابع، وقصص للتفاعل مثل إحصاءات أو مشاركة آراء في البرامج والمسلسلات.
وفي خانة تلفزيون انستغرام أو IGTV تجد خاصية المسلسلات أو Series حيث تم جمع الفيديوهات والمقاطع الخاصة بكل برنامج أو حدث لمشاهتها بالتدرج دون الحاجة للبحث عنها في أكمل الصفحة.
للاطلاع على آخر التطورات السياسية ومشاهدة جميع برامجنا القديمة والجديدة، إضغط على الرابط أدناه: www.alsumaria.tv
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