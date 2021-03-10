سامسونج تستضيف حدث Unpacked آخر في 17 مارس

دبي - يزن راشد - تم إطلاق أحدث منتج من شركة سامسونج قبل شهرين فقط، لكن يبدو أن عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية لديه ما يكفي من الأجهزة الجديدة اللامعة لعقد حدث Galaxy Unpacked آخر في 17 مارس.

وتطلق الدعوة على هذا الحدث اسم Galaxy Awesome Unpacked، وصرحت الشركة أنها ستشرح في هذا الحدث كيف أنها تجلب روعة للجميع.

وبالرغم من أن الدعوة الرسمية لحدث Galaxy Unpacked لا تخبرنا كثيرًا ،إلا أن الشائعات تشير إلى أن المنتجات الجديدة تتألف من مجموعة هواتف 5G من الفئة المتوسطة، التي تشكل على الأرجح متابعة لهواتف العام الماضي، مثل Galaxy A51.

وفي منتصف شهر يناير، كشفت سامسونج النقاب عن هواتفها الرائدة لهذا العام، Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra، خلال حدث عبر الإنترنت.

وتأتي كلها مع 5G، وبدأت الأجهزة بسعر 800 دولار، وهو أقل بمقدار 200 دولار من سابقاتها.

وبالرغم من أن الشركة خفضت السعر، جزئيًا بسبب البيئة الحالية، إلا أن 800 دولار قد تظل باهظة الثمن بالنسبة لملايين الأشخاص العاطلين عن العمل أثناء جائحة فيروس كورونا، وهنا يأتي دور سلسلة Galaxy A.

ومن المثير للاهتمام معرفة مدى قوة سامسونج عندما يتعلق الأمر بمجموعة هواتفها التالية من هواتف 5G، مع الأخذ في الاعتبار أن Galaxy A51 كان هاتفها الأكثر شهرة في العام الماضي تقريبًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المأمول خلال حدث Unpacked أن تقدم سامسونج دعمًا أوسع لمعيار mmWave 5G عبر خطها الكامل من هواتف الفئة المتوسطة، وذلك لأن A51 5G يأتي مع دعم لمعيار sub-6Ghz فقط.

ومع التوسع السريع في تغطية 5G وبدء الناس بالتنقل والسفر مرة أخرى، يصبح دعم جميع المعايير الرئيسية لشبكات الجيل الخامس ذا أهمية متزايدة مع انتقالنا إلى عام 2022.

وتشتمل تشكيلة Galaxy A حاليًا على هواتف ذات أسعار مناسبة للجميع، مثل: A71 5G بسعر 600 دولار و A51 5G بسعر 500 دولار و A21 بسعر 240 دولار و A11 بسعر 180 دولار.

ويعد التحرك لإدخال أجهزة أقل تكلفة معاكسًا للسنوات القليلة الماضية، عندما وضعت آبل وسامسونج مبلغ 1000 دولار بصفته السعر الأساسي القياسي للهواتف الرائدة.