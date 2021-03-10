Mobvoi تعلن عن ساعتها الذكية TicWatch Pro S

دبي - يزن راشد - بعد TicWatch Pro 3، أعلنت شركة Mobvoi عن TicWatch Pro S، وهي ساعة ذكية تحمل بعض ميزات TicWatch المميزة بسعر 260 دولار في المتناول.

وتشمل الميزات العرض المزدوج التي تضع طبقات شاشة LCD التي تعمل دائمًا على شاشة AMOLED لعمر أطول للبطارية، إلى جانب بعض الميزات المخصصة لتطبيقات الصحة.

وبالرغم من أن المنصة نفسها لم تتغير كثيرًا، فقد تحسنت الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل Wear OS بشكل طفيف خلال العامين الماضيين.

وتمثل أحدث ساعة Wear OS من Mobvoi مجرد تحديث لواحدة من نماذجها القديمة، وعلى وجه التحديد، إصدار 2020 من TicWatch Pro، الت جعلت الساعة تحصل على 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتحتوي TicWatch Pro S الجديدى على تخصيص الذاكرة نفسه، لكن بجانبه، هناك أيضًا سعة تخزين تبلغ 8 جيجابايت، أي ضعف السعة المعتادة للعلامة التجارية.

وعلى ما يبدو، فإن الهدف من هذه الترقية هو ترك مساحة أكبر للتطبيقات والموسيقى غير المتصلة بالإنترنت، لكن أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة بشكل ملحوظ منذ نهاية Google Play Music وغياب YouTube Music.

وتأتي TicWatch Pro S بسعر أقل بمقدار 40 دولار من TicWatch Pro 3، لكن هذا السعر يأتي بمقايضات كبيرة جدًا، مثل المعالج القديم.

وتحتوي TicWatch Pro 3 الأغلى ثمناً على معالج Snapdragon 4100 الجديد الذي يوفر المزيد من قوة المعالجة وكفاءة البطارية لمعالجة بعض مشكلات نظام التشغيل Wear OS التي طال أمدها.

لكن TicWatch Pro S تعمل بمعالج Snapdragon 2100 القديم بدلاً من ذلك، وهو معالج بدأت أجهزة Wear OS باستخدامه منذ عام 2016 على الأقل.

وبالرغم من أن الساعة الجديدة أكثر سمكًا قليلاً من TicWatch Pro 3 (12.6 ميليمتر مقابل 12.2 ميليمتر) وأضيق قليلاً فقط (45 ميليمتر مقابل 47 ميليمتر)، لكنها تستخدم بطارية أصغر.

وبالمقارنة مع بطارية TicWatch Pro 3 البالغة سعتها 577 ميلي أمبير، فإن الساعة الجديدة تأتي ببطارية بسعة 415 ميلي أمبير فقط.

ويعد خيار العرض الدائم في TicWatch Pro S مميزًا وقد يوفر عمرًا أطول للبطارية من جهاز Wear OS العادي.

وتتوفر TicWatch Pro S في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا مقابل 260 دولار من موقع Mobvoi و أمازون.