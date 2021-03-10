شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اسهم تسلا تعاود الإرتفاع بعد خسائر استمرت أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 20% منتعشة من عمليات بيع عميقة وهي في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب في يوم واحد منذ ما يقرب من ثماني سنوات بعد أن أظهرت البيانات زيادة في المبيعات في الصين ورفع محلل تصنيف شركة صناعة السيارات الكهربائية وفقا لما نقلته رويترز.

هذه القفزة التي أضافت أكثر من 100 مليار دولار إلى القيمة السوقية لشركة Tesla، ستنهي سلسلة من الخسائر استمرت خمسة أيام للشركة في ركود ناسداك حيث تخلى المستثمرون الذين خافوا من ارتفاع أسعار الفائدة عن أسهم النمو ذات التقييمات القوية.

رفع بيير فيراجو المحلل في New Street Research، تصنيف Tesla إلى "شراء" من "محايد"، ورفع سعره المستهدف إلى 900 دولار من 578 دولارًا.

كان سهم Tesla في آخر مرة عند 669 دولارًا وكان يتجه نحو أقوى أداء في يوم واحد منذ مايو 2013. ولا يزال السهم منخفضًا بأكثر من 20% من أعلى مستوى سجله في يناير.

كتب فيراجو في ملاحظة للعميل: "بقدر ما قام السوق بتصحيح التجاوزات الأخيرة في التفاؤل التي انعكست في تقييم Tesla، فقد عزز عملنا الأخير ثقتنا بشأن النظرة القوية للشركة في العامين المقبلين".

وقالت هيئة صناعة السيارات الصينية CPCA إن تسلا باعت 18318 سيارة صينية الصنع في فبراير، ارتفاعا من 15484 في يناير.

وبعد التقلبات الأخيرة في السوق، ظل سهم Tesla مرتفعًا بنحو 70% خلال الأشهر الستة الماضية.

ووفقًا لـ Refinitiv فإن 13 محللاً لديهم تصنيفات محايدة على Tesla، بينما يوصي 12 بالشراء و 10 يوصون بالبيع، وفقًا لـ Refinitiv.

ورافق ارتفاع تسلا ارتفاعًا بنسبة 4.2% في مؤشر ناسداك، حيث تراجعت عائدات السندات الأمريكية واختار المستثمرون أسهم التكنولوجيا المتضررة، كانت تسلا أكبر مساهم في مكاسب التداول بنسبة 2.1% في S&P 500 ، والتي انضمت إليها في ديسمبر.