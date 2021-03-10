شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعات الأذن الجديدة حول الرقبة HUAWEI FreeLace Pro متوفرة الآن في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هواوي مؤخراً عن إطلاق سماعات أذن حول الرقبة جديدة لإلغاء الضوضاء - HUAWEI FreeLace Pro - في مصر. تأتي سماعة HUAWEI FreeLace Pro بعمر بطارية طويل الأمد وميزات ممتازة لإلغاء الضوضاء واتصال ذكي مصممة خصيصًا للشباب وسكان المدن العصرية.



HUAWEI FreeLace Pro

ترفيه طوال اليوم مدعم بعمر بطارية طويل الأمد

تحتاج جميع الموسيقى والأفلام والمكالمات الجماعية إلى سماعات أذن ذات طاقة كافية لتدوم معك طوال اليوم. لحسن الحظ، تأتي سماعة HUAWEI FreeLace Pro مزودة ببطارية ليثيوم أيون بوليمر مدمجة بسعة 150 مللي أمبير في الساعة عندما تكون مشحونة بالكامل يمكن أن تحقق 24 ساعة كحد أقصى من الاستخدام مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) أو 16 ساعة كحد أقصى من الاستخدام المتواصل مع تشغيل إلغاء الضوضاء النشطة ANC. ماذا أيضا؟ باستخدام تقنية HUAWEI HiPair الفريدة، ما عليك سوى توصيل سماعة HUAWEI FreeLace Pro بمنفذ USB-C لأي جهاز، مثل الهاتف الذكي أو الحاسوب الشخصي أو الجهاز اللوحي، لشحن سماعات الأذن بسرعة في أي وقت وفي أي مكان، وأفضل جزء هو مع عملية شحن لمدة خمس دقائق تحصل على 5 ساعات من التشغيل!

عزل الضوضاء مع ميزات إلغاء الضوضاء المتميزة

بفضل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ثنائية الميكروفون في HUAWEI FreeLace Pro، والتي تعزل الضوضاء غير المرغوب فيها بشكل أساسي، تقوم HUAWEI FreeLace Pro بعزل الضوضاء حتى 40 ديسيبل. علاوة على إلغاء الضوضاء، توفر سماعة HUAWEI FreeLace Pro أيضًا صوتًا رائعًا. يقترن بأنبوب جهير مخصص في الخلف مما يتيح جودة صوت مشابه الاستوديو.

اتصال ذكي

مع خاصية HiPair التي توفرها سماعة HUAWEI FreeLace Pro، كل ما عليك فعله هو توصيل موصل USB-C بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي وسيطالبك الاتصال المنبثق تلقائيًا بإكمال اقتران Bluetooth، كل ذلك في خطوة واحدة فقط. وتُعد سماعة HUAWEI FreeLace Pro أداة رائعة لأولئك الذين يحبون اللُعب على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية. بفضل وضع اللعب ذات زمن انتقال منخفض – Low-Latency Gaming Mode، والذي يسمح لسماعة HUAWEI FreeLace Pro بتقليل زمن انتقال الصوت بشكل كبير في الألعاب. عندما ترى ما تسمعه، يمكنك الاعتماد أكثر على حواسك السمعية لاكتساب الميزة التنافسية على خصومك في الألعاب التنافسية.

ويعد توفير الطاقة في سماعة HUAWEI FreeLace Pro أمرًا سهلاً مثل وضع سماعتي الأذن معًا بدقة على الصدر. يتيح ذلك لسماعات الأذن إيقاف التشغيل تلقائيًا عندما يتم توصيل سماعتي الأذن للحفاظ على البطارية وعند فصلها، تستأنف السماعات الاتصال تلقائيًا.

تصميم أنيق لافت للنظر

تم تصميم سماعة HUAWEI FreeLace Pro لتترك انطباعاً جيّداً، فهي خفيفة الوزن وتأتي بألوان عصرية ويمكن ارتداؤها في أي وقت وفي أي مكان. تأتي بلونين: Graphite Black و Spruce Green.