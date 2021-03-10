شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرشح لوزارة العدل الأمريكية يتعهد بإنفاذ قوى لمكافحة احتكار شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فانيتا جوبتا مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزارة العدل رقم 3 ، إنها تشك في أن شركات التكنولوجيا الكبرى ستكون متحمسة لتأكيدها ووعدها بمتابعة إنفاذ قوي لقانون مكافحة الاحتكار وفقا لما نقلته رويترز.

وأجرت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع لإقرار ترشيحات الرئيس الديمقراطي لجوبتا لمنصب المدعي العام المساعد وليزا موناكو نائبة للمدعي العام، وهي الوظيفة رقم 2 في الوزارة.

وقالت جوبتا إنها تخطط لاستخدام القوة الكاملة لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية لحماية المنافسة، سُئلت جوبتا خلال جلسة الاستماع عن علاقاتها مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وآبل وفيسبوك، المتهمة بإساءة استخدام منصاتهم القوية.

قال جوبتا لأعضاء مجلس الشيوخ: "سأقول فقط بناءً على ارتباطاتي السابقة مع شركات التكنولوجيا، سأكون أشك بشدة في أنهم سيكونون متحمسين بالضرورة بشأن تأكيدي".

وأضاف جوبتا: "كان دوري كمحامي حقوق مدنية هو دفع شركات التكنولوجيا بقوة في أي عدد من القضايا"، "إذا تم تعييني كمدعي عام مشارك، فسأستخدم القوة الكاملة لقوانين مكافحة الاحتكار في بلدنا لحماية المنافسة التي تعتبر جوهرية لاقتصادنا ولحماية المستهلكين."

وعد جوبتا بإنفاذ قانون مكافحة الاحتكار بشكل عادل.

قال جوبتا: "إذا تم التأكد من أنني سأقود قسم مكافحة الاحتكار وأشرف عليه بشكل خالٍ تمامًا من التأثير غير اللائق - سواء كان حزبيًا أو مؤسسيًا أو غير ذلك".

ومن بين المسؤوليات الأخرى إذا أكدها مجلس الشيوخ، سيشرف جوبتا على قسم مكافحة الاحتكار في الوزارة. رفعت الدائرة دعوى قضائية ضد شركة Alphabet's Google العام الماضي بدعوى انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار ولديها تحقيقات أخرى مع شركات التكنولوجيا الكبرى جارية، لم يقدم بايدن بعد ترشيحه لرئاسة قسم مكافحة الاحتكار.