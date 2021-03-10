تكنولوجيا: سامسونج تحدد يوم 17 من مارس لإنطلاق حدث Galaxy A52 وA72

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة سامسونج يوم 17 من مارس لعقد حدث جديد بعنوان” Galaxy Awesome Unpacked”، والذي تكشف فيه الشركة عن هاتفي Galaxy A52 وA72.

تستعد شركة سامسونج للإعلان عن أحدث إصداراتها من سلسلة هواتف A، حيث أعلنت الشركة عن حدث يعقد في 17 من مارس، إلا أن سامسونج لم تؤكد بشكل رسمي على إطلاق هواتف Galaxy A52 وA72 خلال الحدث، بينما تشير التوقعات إلى أن الشركة تخطط لإطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة A التي شغلت بالفعل العديد من التسريبات مؤخراً.

وتشير التسريبات إلى أن هواتف Galaxy A52 وA72 هي أهم إصدارات سامسونج من سلسلة هواتف A هذا العام، حيث تعد سلسلة Galaxy A الأكثر مبيعاً خلال السنوات الماضية.

يذكر أن سامسونج تقدم هواتف Galaxy A52 وA72 بإصدارات 4G وأخرى 5G، ولقد شغلت بالفعل هذه الإصدارات العديد من التسريبات التي إستعرضت مواصفات الهواتف قبل الإعلان المرتقب.

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